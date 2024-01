Stille før stormen

Årets første meningsmåling er i hus, og den viser egentlig bare at Ola og Kari har nytt ribbe, pinnekjøtt og juletorsk og vært rimelig uengasjert i norsk politikk. Og at de har lite tillit til statsminister Jonas Gahr Støres nasjonale nyttårsforsetter.

At folket trengte en pause fra Jonas og Erna, og ikke minst Bjørnar, Anniken, Anette og Ola, etter et vilt begivenhetsrikt 2023, med valg og skandaler i hopetall, er det lite å si på. Mens vi holder pusten og venter på at et faretruende 2024 skal komme i gang for fullt med selve demokratiet i den globale potten, er det godt med en kjedelig måling.

De som tvilte på Kirsti Bergstøs lederskap, tok feil

Den viser svært små utslag målt mot siste måling i desember. Og den korresponderer svært godt med de øvrige målingene gjort så langt i januar.

Jonas Gahr Støre starter året litt lavere enn han gikk ut av 2023, og starter året under den nymagiske grensa på 20 prosent. Det overrasker noe. Statsministeren fikk bra med oppmerksomhet på tampen av året og kunne tale direkte til sitt folk 1. nyttårsdag. Han har skjønt at folk flest er opptatt av lommeboka. Budskapet om at de dårlige tidene nå skal snu, at rentetoppen er nådd og prisstigningen på vei ned, burde skape begeistring.

Men statsministerens parti får ikke oppdrift av gode utsikter. Mens Støre har forsøkt å fôre folket økonomisk håp, har kulda fyrt opp strømpriser og misnøye igjen. Opptur i økonomien er Støre og regjeringens fremste håp skal den dramatiske nedturen siden valget i 2021 snus. Velgerne har ikke tatt agnet ennå.

Mens Støres velgere venter på håndfaste resultater, fortsetter partiet hans å miste velgere til begge sider. SV fortsetter eventyret, stiger ytterligere 1,2 prosentpoeng, og gjør sin beste måling noen gang i vår tallrekke med 11,1 prosent. En oppslutning på det nivået må partiet tilbake til tidlig 2000-tall for å finne maken til. De som tvilte på Kirsti Bergstøs lederskap, tok feil.

Også Erna Solberg hadde en aktiv slutt på året. Nyttårsintervjuene var mange. Høyre-lederen hadde litt å svare for etter ett år i spagat mellom valgsuksess og aksjeskandale. At Høyre går fram med 2,1 prosentpoeng, antyder at Solberg kanskje har ridd av stormen. Men 6. februar skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité spavende habilitetssakene og konkludere. Det vil kunne gi litt mer ubehag for Solberg, men velgerne har ikke vendt partiet hennes ryggen. 26 prosents oppslutning er over resultatet ved kommunevalget i høst.

Ved starten av 2024 er landet delt i to. Ingen av blokkene har per januar flertall på Stortinget. Regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tapt 28 mandater siden stortingsvalget i 2021. Rødt og SV har vunnet 11, mens de borgerlige har tatt 16. Industripartiet har nå tatt plass på vippen med tre mandater inne på vår måling. Det nye, omstridte og lett gåtefulle partiet er nå større enn MDG, som tross fokus på det grønne skiftet, sliter tungt under sperregrensa.

