Nå hander det om bevisene

HOKKSUND (Dagsavisen): Man skal ikke si at den 77 år gamle gårdbrukeren fra Vestfossen ikke var forberedt da han ankom Buskerud tingrett denne onsdagen. Etter nesten seks års taushet i offentligheten om sin egen sak skulle han gi sitt bilde av den situasjonen som har gitt ham en alvorlig tiltale om korrupsjon. Han stilte med et manuskript på 66 sider som kunne vært utgitt i bokform og han tok for seg hele kulturen innen den internasjonale skiskytingen han ledet i 25 år. I den kulturen er man åpenbart glade å gi hverandre gaver …

Fra torsdag av får han det tøffere. Da skal aktoratet og Økokrim prøve å stikke hull i forklaringen hans med en rekke, sannsynligvis ubehagelige spørsmål. Det er først da vi får et inntrykk av hva slags bevismateriale som foreligger mot ham. Det blit helt avgjørende for utfallet.

For denne onsdagen fikk han lagt fram sin versjon om påståtte dyre gaver og bruk av prostituerte, blinker som han prøvde å skyte ned en etter en. Den påståtte kvinnelige russiske prostituerte trodde han var en funksjonær da hun banket på hotelldøra hans. At hun ville fortelle om neste dags program. Han ville sove i fred. Og det fikk han, hun forlot rommet ifølge Bessebergs versjon.

Han påsto også at han aldri har vært opptatt av klokker og at han mottok gavene av ren høflighet. Det er mange gaver i internasjonale fora. Det blir spennende å se hvilket bevismaterialet aktoratet kan komme med her. Kontantene som ble funnet på gården hans og saken om at han skal ha vært med å skjule russisk doping, er ikke en del av denne saken. Sannsynligvis til Bessebergs store lettelse. Likevel ville han snakke om det på slutten av sin forklaring fordi han har opplevd beskyldningene som belastende.

Rettstegning av tiltalte Anders Besseberg i Buskerud tingrett. (Ane Hem/NPK)

Tårene rant tidvis hos Besseberg, men det viste seg at det hadde ikke noe med situasjonen å gjøre. Han orienterte at en nylig øyeoperasjon hadde gjort noe med tårekanalene hans. Han har for øvrig bedt om ikke å bli avbildet, noe han har rett til, derfor foreligger det ingen bilder, kun tegninger av han fra rettssalen i Hokksund.

Skiskyting er en av de mest populære idrettene i Russland og vi fikk et bilde av kampkampen mellom Besseberg og den russiske visepresidenten Aleksander Tikhonov som Besseberg fikk et mildt sagt anstrengt forhold til. Han hevder at han ble oppfordret til å gå for sin siste presidentperiode for å blokkere Thikonov fra toppvervet. Forholdet øst-vest beskrev han som det mest krevende å håndtere innen denne sporten.

Saken skal vare i hele seks uker og det var en ganske offensiv Besseberg som opptrådte onsdag. Men de neste etappene blir mer interessante. Det kommer inn 25 vitner og bevisene blir konkrete. Besseberg er tiltalt for korrupsjon med en strafferamme på ti års fengsel. Nå skal dette begrunnes og forklares. Og Besseberg er uskyldig inntil en eventuell dom faller.

