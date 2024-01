Staking, skøyting, klassisk: La dem komme først til mål

Å gå om kapp i langrenn handler egentlig bare om å komme seg først til mål med de skiene og stavene man har. Skisportens opprinnelige stil gjelder ikke lenger. Det er faktisk ganske lenge siden. Hvorfor skal man regulere mer enn nødvendig?

Det er veldig få som går på ski slik Fridtjof Nansen gjorde da han krysset Hardangervidda. Det er enda færre som går med en stav, slik man gjorde da ski endret seg fra fremkomstmiddel til lek.

Vi som husker 80-tallet fulgte den fascinerende regeljungelen som ble skapt da noen fant ut at skøyting var den raskeste måten å bevege seg på med langrennsski på beina. Vi fikk enbeinsskøyting og soner mot skøytetak. Ove Aunli ble diskvalifisert i OL i Sarajevo i1984 for skøytetakene på oppløpssida. Da vi var på prøve-OL i Calgary i 1987 gikk de norske jentene klassisk i renn det var lov å skøyte. Begrunnelsen var at de ikke hadde lært seg teknikken.

Ove Aunli praktiserer enbeinsskøyting under VM i Seefeld i 1985. (Inge Gjellesvik/NTB)

Med skøytingen kom utviklingen av overkroppen og bruk av armmuskler. Og nå kan de mest utholdende stake seg gjennom ni mil i Vasaloppet. Langrenn er blitt kroppsbygging.

Det er noe verdig over at man ønsker å ivareta den klassiske stilen, som de fleste som går på ski for å hygge seg, benytter. Derfor er det innført stakefrie soner i oppoverbakker i klassiske renn slik at stakerne tvinges ut i fiskebein uten å gli på skiene. For da blir det skøyting …

I kjølvannet av dette får vi nye regler og juryrommet er blitt skisportens svar på fotballens VAR. Herfra deles det ut gule kort, bøter og advarsler. Hvor gå skillene? Det er det ingen helt som vet. I torsdagens renn i Tour de Ski fikk Linn Svahn en muntlig advarsel for å ha skøytet i klassiskrennet. Hun har ett gult kort fra før. Det er en strengere straff. Får hun ett gult kort til får hun tre minutters tillegg og Tour de Ski er ødelagt for hennes del.

Astrid Øyre Slind er stakespesialisten i dagens kvinnelangrenn. (Terje Pedersen /NTB)

I skiskyting og kombinert ble det en veldig kort diskusjon om stilart. De idrettene springer også ut av klassisk langrenn. Kombinert, som regnes som en av uridrettene, har tilpasset seg skøytestilen uten særlig diskusjon. Skal du vinne i kombinert må du beherske skøyting, eller fristil som det nå heter. I skiskyting ble skøyting den dominerende stilen siden 1985. Det vil si, det er fortsatt valgfritt hvordan man vil gå. Ingen går klassisk.

Astrid Øyre Slind har kommet inn i spesiallangrenn etter å ha dominert i langløpssirkuset Ski Classics lenge. Etter torsdagens renn pekte hun på dynamikken rennet skapte ved at løperne hadde valgt helt forskjellige løsninger under skiene ut fra hvordan de ønsket å ta seg fram. Noen gikk med festesmurning og tjente på det i stigningene, andre gikk på blanke ski og måtte gå tvunget fiskebein i de stakefrie sonene, men fikk høyere fart i utforbakkene. Thomas Wassberg gikk med teip under skiene og rev dem av halvveis under en berømt 15 km i Holmenkollen i 1985.

Denne helgen avsluttes Tour de Ski i Italia med mulig vind og regn og sludd. Noen kalte rennet i Davos en parodi fordi det snødde. Du verden. Langrenn er utendørsidrett og været er en del av fascinasjonen. God tur uansett hvordan du tar deg fram på det vakre underlaget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen