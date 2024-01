Varig vern av femmila

Alle idretter har sine historiske søyler. Langrenn er en av dem. Den første femmila i Holmenkollen ble arrangert i 1888 og er et av verdens eldste idrettsarrangementer.

I 2025 blir det ikke plass til rennet på den internasjonale terminlista fordi femmilene under VM i Trondheim går 8. (menn) og 9. mars (kvinner). Det blir dermed sesongens eneste femmil. Det er Michal Lamplot, rennleder for langrenn i Det internasjonale snøbrett- og skiforbundet, som bekrefter dette til flere norske og svenske medier i Tour de Ski.

Avgjørelsen er like feil som den er klønete. Hvis man hadde innsett at historiske renn er verneverdige, hadde man enkelt lagt Kollenrennet to uker etter VM. Man kunne også hevet den til å bli den naturlige finalen på verdenscupen hvert år.

Intet renn i langrennssirkuset samler flere tilskuere enn femmila i Holmenkollen. Folkelivet rundt løypa er fargerikt beskrevet som årets høydepunkt for alle involverte. Det er en kortversjon av Tour de France på norsk. Vi har fått Tour de Ski i langrenn, et flott påfunn, men glisne tribuner og minimalt folkeliv minner oss om at festversjonen må tas vare på.

Det er kun kriger, snømangel og utbygging som har stoppet Kollen-femmila gjennom historien. Diskusjonen rundt avviklingen av dette rennet har handlet om fellesstart eller ikke. Nostalgikerne vil ha tilbake intervallstart i en lengre sløyfe for å ha ett renn i løpet av sesongen som tar vare på tradisjonene. Den kampen synes tapt, men er ikke gitt opp. I fjor fikk vi en thriller da kvinnenes første femmil ble avgjort på målstreken.

Ragnhild Gløersen Haga (t.h.) vinner tidenes første femmil for kvinner foran Astrid Øyre Slind og USAs Jessie Diggins. (Geir Olsen/NTB)

Når rennet i stedet kuttes helt ut i en VM-sesong, handler det om manglende idrettshistorisk innsikt. Man avlyser ikke finalen i Mesterligaen fordi det er fotball-EM samme sommer. Kvinnene fikk endelig sin første Kollen-femmil i 2023 der Ragnhild Haga ble den historiske vinneren. I Trondheim får vi den første VM-femmila for kvinnene søndag 9. mars neste år, mesterskapets siste øvelse. Gutta går dagen før. Da kunne vi ventet to uker før vi fikk det store punktumet for sesongen i de skogene hvor langrenn som publikumssport ble skapt.

PS. Årets Kollen-femmil går som planlagt. Kvinnene går lørdag 9. mars, gutta søndag 10. mars. Begge renn er klassisk fellesstart.





