Hoppmysteriet fortsetter

Halvor Egner Granerud glir inn i den lange rekken av fremragende skihoppere som hopper bakkene ned det ene året for så knapt få til noe som helst året etter. Dette er jo nesten mer regelen enn unntaket i kanskje en av verdens mest kompliserte idretter.

For ett år siden var Granerud det store norske idrettsnavnet da han vant tre av fire renn i hoppuka, inkludert det mest sette av alle, nyttårsrennet. 1. januar 2024 klarte han ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen, noe han heller ikke klarte i det første rennet i Oberstdorf.

Og i diverse TV-studioer sitter eksperter, helst tidligere skihoppere, og prøver å forklare årsakene. Ingen av dem klarer å lande på noen annen konklusjon at det er ganske uforståelig. Og slik har det vært lenge. For selv Bjørn Wirkola, som skapte et eget uttrykk i norsk språk, landet også på kulen av og til. Han lyktes eksempelvis aldri i OL. Likevel ble “å hoppe etter Wirkola” ansett som en av verdens mest utfordrende øvelser.

I 2017 vant Daniel-Andre Tande nyttårsrennet og var en teknisk feil unna sammenlagtseier. Han er verdensmester i skiflyging. I nyttårsrennet anno 2024 klarte han med nød og neppe å komme med i finaleomgangen. OL-mester fra Beijing 2022, Marius Lindvik, ble beste nordmann på 7. plass. Slovenske Anze Lanisek fikk gleden av å vinne, men tyske Andreas Wellinger leder sammenlagt.

Det er i få andre idretter vi ser favorittbildet endrer seg så fort. I utholdenhetsidretter er de beste stort sett best hele tida. I alpint er det utstyrsmarginer, men de sterkeste navnene går igjen. I hopp kan man være suveren gjennom en hel sesong for så å falle fullstendig av planken. Se på en annen utøver som ikke nådde finalen denne nyttårsdagen. Sveitsiske Simon Ammann ble en legende etter gull både i liten og stor bakke i OL i 2002 og OL i 2010. Nå er han 42 år gammel og måtte se mandagens finaleomgang fra sletta. Det er ikke første gang. Han må være glad i sporten sin.

Det er Halvor Egner Granerud også og etter hoppukas andre fiaskorenn for hans del, så han bare fremover. – Jeg hopper for kort, var hans enkle oppsummering i intervjuene. Men han så framgang fra hva han har prestert før denne sesongen. Plutselig kan det løsne. Tirsdag er det kvalifisering til rennet i Innsbruck dagen etter.

Hoppdress, hoppski, fart på hoppkanten, bakvind og sittestillingen i overrennet er detaljene disse utøvere sliter mentalt med. Alt kan avgjøre hva som skjer i svevet. – Ikke tenk for mye, var rådet fra den gamle hopplegenden Roger Ruud. Halvor Egner Granerud og mange nordmenn tenker og analyserer mye. For hopp er blitt vitenskap med alle sine kompensasjonsregler for meteorologi som kan påvirke et skihopp. Men Granerud hadde lavere fart enn konkurrentene på hoppkanten i Garmisch. Det er bare en av forklaringene. Resten forblir et mysterium.

