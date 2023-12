Velkommen 2024: Tidenes norske OL-lag

Fredag 26. juli innledes sommerlekene i Paris med en åpningsseremoni langs Seinen som det franske politiet allerede har utpekt som årets største sikkerhetsrisiko. Akkurat det lar vi ligge her.

For mye tyder på at det fantastiske idrettsåret 2023 blir avløst av enda sterkere prestasjoner i 2024. I en verden full av krig, uro, sult og bekymringer, durer Norge videre som en av verdens beste idrettsnasjoner uansett hvilke parametere man legger til grunn.

Og Norges verdensstjerner har som ambisjon å samle seg i Paris. Det eneste unntaket er fotball fordi Norge, nærmest som vanlig, ikke er kvalifisert. Heller ikke på kvinnesiden.

For sommer-OLs status er det søt musikk at flere av verdens beste tennis- og golfspillere ønsker å delta. Viktor Hovland deltok i Tokyo sist og har sagt at det ga mersmak selv om det økonomisk er en uinteressant turnering i hans verden. Samme holdning har Casper Ruud. Han sa nei takk til OL i Tokyo, men nå er det annerledes. Han har vært i finalen på grusen i Roland Garros de to siste årene. Og ser muligheter.

Casper Ruud liker seg på grusen i Paris. Derfor satser han på OL-deltagelse. (Georgios Kefalas/AP)

Av og til ønsker disse gutta å representere noe mer enn seg sjøl. I OL må de gå med NORGE på ryggen, ikke sine egne, private sponsorer. For Hovland og Ruud er OL en happening ved siden av de største turneringene i deres sport.

Nylig hadde det anerkjente analyseselskapet Nielsen Gracenote beregnet neste års OL-vinnere og havnet på fem gull til Norge:

Jakob Ingebrigtsen på 1500 og 5000 meter. Karsten Warholm på 400 meter hekk. Christian Sørum og Anders Mol i sandvolleyball. Jeanette Hegg Duestad i skyting, 50 meter match rifle. Håndballjentene er plassert i OL-finalen mot vertsnasjonen Frankrike der det ender med sølv. Akkurat som i årets VM. Da vet vi det. Jakob Ingebrigtsen vurderer tre øvelser i Paris. Men det er kanskje å gape for høyt.

I OL i Tokyo 2020 (som ble arrangert i 2021) tok Norge fire gull, to sølv og to bronse. Warholm, Ingebrigtsen, sandvolleygutta og Kristian Blummenfelt (triatlon) var gullvinnerne. Eivind Henriksen (kulestøt) og Kjetil Borch (roing) tok sølv. Birgit Skarstein (roing) og Salum Kashafali (friidrett 100m) tok gull i Paralympics. Bredden er det ikke noe å si på.

I året som vi nå snart forlater var norsk toppidrett igjen dominerende i de fleste vinteridretter. Det ble ny gullhøst i VM på ski og VM i skiskyting og for første gang på seksten år vant også en nordmann hoppuka. Halvor Egner Granerud ble den første siden Anders Jacobsen i 2007. Ragne Wiklund har fått skøyter fram i lyset igjen. I VM i friidrett vant både Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm sine gull, mens Erling Braut Haaland vant alt han kunne med Manchester City og ble toppscorer i Premier League og Mesterligaen. Martin Ødegaard var kaptein på et Arsenallag som ga City gullkamp til døra.

Henny Reistad blir en nøkkelspiller for håndballjentenes jakt på OL-gull. (Beate Oma Dahle/NTB)

Men den nest største begivenheten i 2024, fotball-EM i Tyskland, går uten noen av sportens største navn. Haaland og Ødegaard ble aldri kvalifisert.

I Spania har vi Caroline Graham Hansen som målgarantist hos Barcelona både i liga og Mesterliga, det samme med Ada Hegerberg i Lyon. Guro Reiten var en av nøkkelspillerne bak Chelseas seriegull. Og vi har parautøvere som hevder seg både i sommer- og vintersport.

Norge er på mange vis bortskjemt av sterke prestasjoner. Toppidrettssjef Tore Øvrebø vet likevel at mange topputøvere sliter med å få satsingen i hop økonomisk. Det er et svært lite mindretall som lever av idretten sin. Det virker bare ikke slik når millioninntektene hos de få får så mye fokus.

Året starter som vanlig med hoppuka, i år for første gang for begge kjønn og Tour de Ski. Maren Lundby har lagt opp, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo og Tiril Udnes Weng er ikke på startstreken. Sykdom har slått dem ut. Det er små marginer i dette spillet, både på og utenfor banen. Verdenspolitikken vil også ha innvirkning. Hvordan vil Russland-spørsmålet håndteres under OL? Velkommen 2024!

Jakob Ingebrigtsen vurderer to, kanskje tre distanser i neste års OL i Paris. (Beate Oma Dahle/NTB)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen