Stikk hånda varsomt ned i vepsebolet

Det virker ikke som lenge siden at norske kvinner måtte forsvare dagens abortlov. I 2014 sikret Sigrid Bonde Tusviks abortraseri i denne avisa rekordoppmøte i 8. mars-toget. Raseriet var betinget. Høyre og Frp prøvde å få KrF med på laget og i regjeringssonderingene inngikk partene en avtale om at fastleger kunne reservere seg mot å henvise til abort

I et maktgrep fire år senere spilte daværende statsminister Erna Solberg nok en gang abortkortet. I et forsøk på å få KrF til å skifte over til borgerlig side åpnet hun for å endre lovteksten i abortloven. Resultatet er at kvinner som er gravide med flerlinger, må møte i nemnd om de ønsker å redusere antall fostre. En ny abortdebatt er ikke til å unngå neste år. Da må vi likestillingsforkjempere gjøre det vi kan for at det ikke skal bli lett å kaste politisk mynt om loven igjen.

[ Skam på skambeinet! ]

Tidligere i desember overrakte nemlig abortutvalget sin rapport til helseminister Ingvild Kjerkol. Her går flertallet inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Mange vil nok tenke at det er grunn til å juble over utvalgets konklusjon. At det vil være en «no-brainer» at kvinners rett til selvbestemmelse skal utvides. Så klart er det kvinnen som vet best.

Kombinasjonen sterke følelser, likestillingskamp, moral og religion er en ganske bitter cocktail.

Men det er ikke så enkelt. Jordmorforbundet er splittet i synet på utvidelsen i retten til selvbestemt abort. I 2021 svarte en fjerdedel av medlemmene at de ville bruke reservasjonsretten om grensen for selvbestemt abort flyttes til uke 18. Om grensen flyttes til uke 22, som Rødt og SV ønsker, vil halvparten av Jordmorforbundets medlemmer bruke reservasjonsretten. Uke 22 er over et halvgått svangerskap og grensen for levedyktig. Det går an å forstå at jordmødre som i det ene øyeblikket kjemper for det ufødte liv, vil kjenne på kvaler ved å avslutte et halvgått svangerskap uten at helsepersonell har vært involvert i beslutningen. Abortspørsmålet er vanskelig. Mange vil argumentere for at dagens abortlov er god, og at den balanserer godt mellom kvinnens selvbestemmelsesrett og vernet av det ufødte liv. Det er imidlertid gode grunner til å se på organisering av nemndene. Mer oppfølging i ettertid bør også være et krav.

Spørsmålet om selvbestemt abort var en av kvinnebevegelsens fremste faner på 70-tallet. «Det blir aldri likhet eller renslighet i disse sakene, så lenge leger eller andre skal frata kvinnene det ansvar som det ikke i virkeligheten er mulig å dele med andre», sa Gro Harlem Brundtland fra Stortingets talerstol i 1974. Fire år senere ble dagens abortlov vedtatt.

Til neste år skal regjeringen sende forslaget om endring av abortloven ut på høring. Det vil trolig bli harde skillelinjer i dette spørsmålet. Enten er du for selvbestemmelse, eller så er du for å verne det ufødte liv. Kombinasjonen sterke følelser, likestillingskamp, moral og religion er en ganske bitter cocktail. Og vi har flere ganger sett hvor sterke følelser som settes i sving av en slik debatt. Alt tyder på at dette kan få mye oppmerksomhet. Det kan være nøkkelingrediensen i symbolpolitikk som i verste fall kan skade dagens abortlov. Noen småendringer her og der for å sikre politisk flertall, i verste fall.

I USA har flere stater strammet kraftig inn på sine abortlover og det har blitt fremmet lovforslag om dødsstraff for abort. Alt dette skjer i kjølvannet av at amerikansk høyesterett satte til side den grunnlovsfestede retten til trygg og lovlig abort. Årsaken til at Høyesterett falt ned på denne avgjørelsen er enkel; tidligere president Donald Trump har sørget for at majoriteten av Høyesterettsdommere er konservative. Heldigvis ser det norske politiske landskapet ganske annerledes ut enn i USA, men de siste årene har vist at det er lett for høyresida å spille abortkortet om det kan sikre veien til makt. Er det grunn nok til å unngå en ny abortdebatt? Så klart ikke. Men dette er et vepsebol.

Her er derfor forslag til fire retningslinjer for en sunn abortdebatt: