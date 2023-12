Ser det ut som de bryr seg, eller?

Dagens Næringsliv har den siste uka belyst gjennom dokumentaren «Cinema Vardøen» hvordan «Mr. Grünerløkka» Jan Vardøen angivelig har klart å kare til seg private og offentlige kulturmidler så det synger til Frogner kino, filmkollektivet Oslo16, et privat chateau i Provence, filmselskapet Beacon Isle, og firmaet med det forbilledlige navnet Dilligaf − som står for «Do I Look Like I Give A Fuck».

Long story short: I 2017 selger Vardøen sine egne Grünerløkka-suksesser innen uteliv som Bar Boca og Villa Paradiso til et private equity-fond for over 40 millioner kroner, og går inn i filmen. Filmkollektivet Oslo16 er allerede i gang i 2016 og får tilskudd fra Oslo kommune. Vardøen kjøpte også Frogner Kino for 15,4 millioner kroner. Den restaureres raskt og effektivt av flyktninger fra Syria, Sudan og Eritrea for langt under minstelønn – i et asbest-befengt bygg, ifølge DN.

Som om ikke dette var nok: Fire av de syriske flyktningene som pusset opp Frogner Kino blir flydd til en landsby ovenfor Provence for å bygge et privat chateau for Vardøen – eller det han selv kaller «kultursenter for postproduksjon av film». DN skriver at en av flyktningene som pusset opp kinoen, mottar oppsigelse som takk.

I årene som kommer, strømmer det inn mange herrens millioner til Vardøens prosjekter fra Oslo kommune, Kulturdepartementet, DNB, Sparebankstiftelsen, Norges forskningsråd og en rekke andre private aktører – til svært politisk korrekte prosjekter – som aldri har vært arrangert. Så hvem sitter så igjen med pengene? Jo: Vardøen, skal vi tro DN. Nå har det riktignok kommet en kino i drift og filmer fra filmselskapet Oslo16, men ikke filmer som inneholder kriteriene de har søkt midler for.

Om ingen går etter søkerne, kunne vi like gjerne kastet kulturmidlene inn i pornobransjen og kalt det integrering.

Omtrent 400 millioner kroner går årlig fra Oslo-borgernes skattepenger til kultur og idrett. Aktørene som mottar midlene skal «bidra til kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturtilbud, støtte formidling av kulturarven og stimulere til nytenkning og utvikling». De skal også være for mange som mulig, og ikke gis til kommersielle virksomheter.

Det er intet nytt at det er harde kamper om den minste potten i budsjettet – de små krangler om smuler. Noen får, men flertallet får avslag på søknadene sine, og det stilles svært strenge krav. Det skal ikke være bare bare å motta kulturmidler.

Flere av de private giverne til Vardøen angrer seg nå i etterkant, og vil ha tilbake pengene sine.

Hvordan i all verden kunne dette skje? Går både private investorer og kulturpolitikere med bind for øynene når de skal dele ut kulturpenger? Kan hvilken som helst hvit rik mann identifisere seg som en skeiv minoritetskvinne og tigge penger fra stat og kommune?

En av Oslos kulturpolitikere sa til meg i forbindelse med saken at det er uvanlig å forsvinne fra støttelista når man først er kommet inn. Det kan gjøre at det blir mye automatikk og lite kuratering – ergo mer til de som har mest fra før.

Det er utrolig mye vilje hos politikere å betale for gode tiltak til kultur og idrett i et rikt land. Da er det også viktig at midlene ikke havner i feil hender. Om ingen går etter søkerne, kunne vi like gjerne kastet kulturmidlene inn i pornobransjen og kalt det integrering.

«Vi kan ikke bruke 90 prosent av midlene til kontroll. Det tror jeg ingen ønsker», sa avdelingsdirektør Karianne Kampevold Sætre i Kulturetaten til DN tidligere denne uka om kulturmidlene som blir utdelt. Likevel mener hun det er rom for forbedringer i rutiner og kontroll, og at det er en økende utfordring fordi porteføljen og arbeidsmengden i tilskuddsforvaltningen har vokst kraftig over år.

Det koster å skrive de rette søknadene. Du skal kjenne godt til byråkratiet og kriteriene. Som en bekjent sa da han leste saken i DN: «Vi mottar godt med kulturmidler i idrettslaget mitt, og det er lett om man kan kodene. Det kan alle vi som sitter i styret, som er hvite middelklassemenn i 40-årene».

Folk som virkelig trenger kulturmidlene, skriver ofte ikke like gode søknader. Derfor er det viktig at vi har oppsøkende kulturpolitikere. Folkevalgte som har drevet med kultur og idrett selv, og som vet å finne de uslepne diamantene. Det er også på tide å forstå hvor viktig jobb kuratorene gjør.

Det skal være slingringsmonn for kulturaktører: Mye kultur er fylt med gode intensjoner som ender i ingenting. Det er også en påminnelse til Vardøen om at kultur ikke er det samme som restaurantdrift. Den samme påminnelsen kan man kanskje sende til forvalterne av kulturmidlene.

Akkurat nå virker det som at det er flere enn Vardøen som Look Like They Don’t Give A Fuck når det kommer til kultur.

