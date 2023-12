Rundvasken i Vålerenga

Fredag valgte fotballstyret i Vålerenga å stille sine plasser til disposisjon. Det gjorde de klokt i. De har ikke trukket seg, men gir valgkomiteen fritt spillerom fram til et årsmøte som komitéleder Jon H. Nordbrekken vil ha så raskt som mulig. Nå har VIF-veteranen, som var leder av klubbens ene styre på slutten av 90-tallet, fått alle styreplassene i fanget. Sammen med blant andre Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum og en annen VIF-veteran Elin Horn, skal han sette sammen et nytt fotballstyre.

Hovedstadens havarerte flaggskip kan dermed skifte alle lederposisjoner i løpet av et år. Nedrykk får konsekvenser. Men dette året har vært historisk turbulent. Det ender opp med ny trener, ny daglig leder, ny markedssjef, ny leder av AS-styret og kanskje ny leder av fotballstyret. Sportssjefen har fått endret sitt mandat. Også økonomisjefen Rune Riberg takker for seg, en stor ressurs som nå går til Norsk Toppfotball.

Også Jon H. Nordbrekken er ny som leder av valgkomiteen etter at årsmøtet i vår ga anslaget om det kaoset som skulle komme. Valgkomiteens opprinnelige kandidat, Jørgen Jalland, kunne ikke velges av tekniske årsaker. Valgkomiteen trakk seg og tidligere VIF-spiller og Dagsrevysjef Viggo Johansen lanserte Nordbrekken som ny leder. 71-åringen var styreleder i klubben fra 1995 til 2000, reddet klubben fra økonomisk havari (som det også var den gang) før han fikk inn investorene i klubben.

Da vi snakket med ham denne uka pekte han på at organisasjonen Vålerenga var enklere da. Det var ett styre og en leder. Nå er det et aksjeselskap med et eget styre (der Kjetil Siem er leder) ved siden av fotballstyret, som offisielt heter Vålerenga Fotball Elite. Dagens stall rykket ned, nå skal det bygges en stall som rykker opp. Det går ikke av seg sjøl. Og man får 15–20 millioner kroner mindre i inntekter.

Talsmann for Klanen, Christian Arentz, som var gjest i podkasten Trikkeligaen fredag, oppfordret alle medlemmene i klubben å spille inn kandidater til det nye styret. Mange etterlyser mer fotballfaglig kompetanse. Men rundt A-laget er det nå tre trenere som alle har vært hovedtrenere i Eliteserien: Geir Bakke, Jan Frode Nornes og Trond Fredriksen. Keepertrener Gjermund Østby har vært der i over 20 år. Fotballkompetanse bør det være nok av.

Men et styre av en klubb må også ha dyp kunnskap av klubbdrift i det som kalles fotballindustrien. Det holder ikke å ha hatt en god dødballfot i ungdommen. Dagens styre består av leder Tuva Ørbeck Sørheim, nestleder Einar Greve og styremedlemmene Ivar Flø, Frida Blomgren og Marianne Eskeland. Det er disse som nå har stilt sine plasser til disposisjon. Zaineb Al-Samarai satt i styret inntil hun ble leder av Norges idrettsforbund i juni i år.

Vålerenga er i OBOS-ligaen, nå skal det sees framover og til uka kommer kampoppsettet for 2024. Når kommer byderbyene mot Lyn? Også får KFUM Oslo vite hvordan deres ferd vil se ut som hovedstadens eneste topplag. Der er det bare harmoni og velvære. Med tidligere VIF-folk i lederstolene.

