Ytringsfrihet bør finde sted

Det utspiller seg en absurd sak for åpen scene i Trondheim om dagen. Ingrediensene er mange, og hver for seg alvorlige. Til sammen viser de en urovekkende utvikling i Norge et stykke inn i det tredje tiåret i det 21. århundret.

Vi får like gjerne kaste oss ut i dette utrolige kaoset, som begynner med noe så forsiktig som en rapport om kjernekraft.

Hvordan har Norsk Industri og NHO har fått direkte innflytelse over et av landets viktigste læresteder?

Eller egentlig: To rapporter, begge med samme navn: «Kjernekraft i Norge». En av dem er skrevet av Rystad Energy på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge, og konkluderer med at kjernekraft er en dårlig idé i Norge i dag.

Den andre rapporten er skrevet av NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, og slår fast at kjernekraft derimot kan være en god idé.

NTNU-rapporten er fagfellevurdert, altså lest kritisk og godkjent av andre fagfolk. Rystad Energy-rapporten er såkalt oppdragsforskning, altså bestilt av aktører som ønsker seg et visst resultat.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Dette påpekte de to NTNU-forskerne i en sak i Dagens Næringsliv om de to divergerende rapportene. «Dessverre ser det ut til at Rystad Energy har levert et bestillingsverk», sa Nøland til avisa. Og dermed var vi i gang.

DN-saken sto på trykk 27. november. 5. desember svarte NTNU-rektor Anne Borg sine to ansatte i et innlegg i samme avis. Under tittelen «Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur» skrev Borg at hun «som rektor vil ta sterkt avstand fra» de to forskernes karakteristikker av Rystad Energy-rapporten.

[ Jo Moen Bredeveien: En gang var Arbeiderpartiet dragedrepere. Nå godprater de heller med beistet ]

Allerede her brenner det i baken på rektor Borg. Leserinnlegget hennes viser manglende forståelse for hva et universitet er, og hva frie forskere er, mener jussprofessor og ytringsfrihetsnestor Anine Kierulf.

Og har helt rett i det. Etter mye kritikk fra så vel akademia som politisk hold valgte da også rektor å beklage refsen av de to forskerne. Men saken var likevel ikke over.

Anne Borg, rektor ved NTNU. (Thomas Høstad /NTNU)

Universitetsavisa og Adresseavisen i Trondheim har nemlig avslørt at rektor ikke reagerte for egen maskin. Borg skrev innlegget til DN først etter å ha kommunisert grundig om saken med Knut E. Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Også Anniken Haugli, tidligere Høyre-statsråd og nåværende viseadministrerende direktør i NHO, utgjorde bakkemannskap for NTNU-rektorens offentlige refs av egne ansatte.

Allerede 28. november, dagen etter NTNU-forskernes kritikk mot Rystad-rapporten i DN, tok rektor Borg kontakt med Hauglie. I en sms skrev Borg at det her var snakk om «uttalelser fra enkeltansatte som ikke er gjort av NTNU». Rektor lovte så at hun ville følge opp saken.

Senere samme dag skrev Sunde i Norsk Industri en sms til rektor Borg, etter at en post av Nøland i sosiale medier fikk ham til å reagere.

«Agitering på sosiale medier også. Si fra hvis du vil ha vårt interne etikkregelverk for slikt til inspirasjon for justeringer», skrev Sunde til NTNU-rektoren.

[ Kari Kristensen: I nasjonens tjeneste – med feil nasjonalitet ]

To dager senere fikk en ny Nøland-post i sosiale medier Sunde til å fyre nok en gang. Nå var hans tålmodighet med rektor Borg oppbrukt: «Nå ser vi ser fram til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen», skrev han i en sms til rektor denne gangen.

Hvorpå rektor lovte at jobben med å skrive et innlegg var godt i gang, og at hun ville sende innlegget til Sunde for gjennomlesning. «Synes det er fint om du ser det før det går til DN», skrev Borg.

Etter å ha lest innlegget, var Sunde fornøyd. «Veldig godt skrevet, Anne», roste han.

Ellers er det mye kjeft og utakk for rektor Borg. Og på NTNU har ansatterepresentant Aksel Tjora, professor i sosiologi, tatt initiativ til et ekstraordinært styremøte om saken. Møtet vil avholdes fredag.

Etter at rektors skjebne er avgjort, får vi håpe at vi kan sette av litt tid til å finne svar på det store spørsmålet i denne saken:

Hvordan kan det ha seg at de mektige arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og NHO har fått direkte innflytelse over interne prosesser på et av landets viktigste læresteder?

Allerede nå kan vi fastslå følgende: Det er ikke særlig vakkert å se på.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

[ Hva, har du pyntet juletreet allerede? At du ikke skammer deg ]

[ I utgangspunktet er det rått parti. Men fagbevegelsen kan beseire Musk ]