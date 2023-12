Nå kan dere lage førjulsfest, Vålerenga

Men ingenting kommer av seg sjøl. Jobben må gjøres, den må håndteres profesjonelt og kampen blir den viktigste for Oslos publikum kommende helg, dagen etter cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Molde. Det handler om å berge et havari og det ser ut som VIF-spillerne fikk på seg redningsvestene tidsnok. 2–0 ledelse skal og kan man ikke rote bort og 10. desember bør bli årets lykkeligste dag for alle som har et hjerte for denne klubben. Det er ganske mange.

Dette var den tredje kampen på rad Vålerenga viste sine kvaliteter, og ett baklengsmål på fire kamper bekrefter at noe har skjedd i VIFs bakre rekker. Da spillerne ble immune mot alt krisesnakket i løpet av høsten, kom noe av spillegleden tilbake. Den siste måneden har vi ikke sett et VIF-lag med frykt, men et lag som har gledet seg til å spille fotball. Slikt hjelper.

Nå gjenstår 90 eller i verste fall 120 minutter på den banen Vålerenga har hatt som sin verste spilleflate denne sesongen. To seire på 15 hjemmekamper er sensasjonelt svakt, attpåtil med Eliteseriens mest trofaste supportere i ryggen. Også på søndag blir det fullt trøkk fra Østblokka. Og nå må hele settingen brukes til noe positivt. Vålerenga har matchball, de har moment og de er gode nok til å slå ut dette laget fra Kristiansund. De trenger ikke engang vinne kampen søndag for å beholde plassen i Eliteserien.

VIF gjorde ett bytte fra kampen mot Tromsø da Christian Borchgrevink ble valgt i stedet for Magnus Riisnæs. Argumentet var å få flere innlegg mot Andrej Ilic. Det er det fornuft i, men Magnus Riisnæs energi må utnyttes. Han er jo totalt sett en av årets mest positive VIF-spillere. Men det avgjørende innlegget kom, ikke høyt mot Ilic, men langs bakken til en smart Daniel Håkans. Det så ut til å bli onsdagens vinnermål helt til Simen Juklerød scoret etter en strålende pasning fra innbytter Mohamed Ofkir. Det var Juklerøds første scoring denne sesongen. Den kunne ikke kommet på noe bedre tidspunkt.

Før pause var det ikke innleggene som ble Vålerengas farligste våpen, men langskuddene til Elias Hagen og Daniel Håkans. Det fikk opp selvtilliten til Kristiansunds gode keeper med lang rekkevidde, Serigne Mor Mbaye. Vålerenga hadde mest ball og flest avslutninger, men det var ex-VIF-spiss Benjamin Stokke som hadde kampens til da største sjanse i siste minutt før pause da han headet utenfor et helt åpent mål.

Stefan Strandberg framsto som den ekte kapteinen før og under kampen. (Terje Pedersen /NTB)

Vålerenga hadde to gode prestasjoner bak seg etter seier over HamKam og uavgjort mot Tromsø. Den selvtilliten hadde de med seg til Nordmøre stadion der de i praksis kjørte hele kampen. Vålerenga vant den vriee bortekampen der alt press lå på VIF, og mer kan man ikke forlange.

Det var fascinerende å se bamseklemmen mellom KFK-trener Amund Skiri og VIFs keepertrener Gjermund Østby under oppvarmingen. Her er det gjensidig glede og respekt. Det var også viktig å se VIF-kapteinen Stefan Strandbergs fokus. Han hadde en intens peptalk med spillerne før kampstart. Da gnistret det slik det skal gjøre fra en kaptein. Dessuten leverte han varene ute på banen.

Etter kampen gikk trener Geir Bakke bort til VIF-supporterne og takket for den lange reisen de hadde tatt og ba om lov til å ta spillerne kjapt inn i dusjen så de ikke ble sjuke. Han fikk umiddelbar respons.

Da er en lang første omgang unnagjort. Lagene starter kampen på Intility med 2–0 til VIF. Da venter en lang annenomgang på Intility Arena søndag. VIF har fått den fordelen at de holder plassen selv med ettmålstap. Dette kan ikke skusles bort. Og det kan gi en etterlengtet energi inn i det nye året som ikke er mange ukene unna. Avspark 17.00.

