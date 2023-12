Velkommen tilbake, Lyn! Nå kan det bygges toppklubb igjen

Lørdag 2. desember ble en ny viktig dag i klubbens historie da supporterne stormet banen på Color Line stadion (dit kampen ble flyttet) og spillere og supportere danset sammen utover lørdagskvelden. Henrik Elvevolds matchvinner-scoring rett før slutt oppsummerte hele sesongen. Han skulle bare ventet til overtid. Men Lyns evne til å avgjøre i sluttfasen har vært varemerket i år. Denne gangen var det ikke en gang nødvendig etter 3-0 seier i første kamp. 5-1 sammenlagt er en maktdemonstrasjon mot et lag fra høyere nivå. Men nå bytter altså Hødd og Lyn divisjon.

Jan Halvor Halvorsen kan notere sitt åttende opprykk som trener, de to siste med Lyn, den første Oslo-klubben han trener. Halvorsen har vært et eneste langt smil de to siste årene der han har fått gjøre det han liker best: Å bygge opp et lag, brikke for brikke. Når han synes den jobben er fullført, kan det hende han drar videre. Hvilken betydning har det hatt at han fikk Bodø/Glimt opp i Eliteserien igjen i 2013? Det er bare å lese tabeller og statistikk.

En kuriositet: Ibba Laajab, 38-åringen som var med på feiringen av Lyns opprykk denne lørdagen, var også med da Bodø/Glimt startet marsjen mot toppen for ti år siden. Få trodde veteranen skulle utrette noe lenger, men Halvorsen så muligheten til å mikse ham med alle unggutta. Laajab er en viktig del av dette opprykket også med sine ni mål, de fleste som innbytter. Skal lørdagens første målscorer, Ole Breistøl, få en lignende reise? Han hadde møtt veggen litt i karrieren i Sandefjord og Halvorsen plukket han fra Ull/Kisa. Også han endte med ni scoringer denne sesongen. Men han studerer i København og karrieren i Lyn kan være over.

Lyn har en lengre vei enn Glimt å gå tilbake mot toppen, men Eliteserien er på sikt innen rekkevidde. Når KFUM Oslo kan spille der, kan Lyn også. Nå vil det handle om å stabilisere seg på nest øverste nivå før neste steg tas. Vi tror årets Lyn-lag ville holdt plassen med glans i OBOS-ligaen.

– Vi trener et sted som ingen vet hvor er, sa daværende Lyn-trener Henning Berg til oss da det var fullt lurveleven rundt klubben de første årene i dette årtusenet.

Oppstyret rundt John Obi Mikels overgang til Manchester United eller Chelsea ledet internasjonal presse til et skogholt nedenfor Nordberg ungdomsskole. Det var maksimal oppmerksomhet rundt klubben og foran 2005-sesongen kom Henning Berg inn som trener for de tre neste årene. Han var et feildømt straffespark unna å gjøre dem til seriemestere på første forsøk.

Jan Halvor Halvorsen fikk opprykk på første forsøk og enda et på andre forsøk. Han kjenner ikke mange gater i Oslo sentrum, men han kjenner fotballbanene rundt i Osloområdet som Lyn har måttet leie mange av for å få trent i år. Nå har de landet på den oppgraderte kunstgressbanen sin på Kringsjå, 300 meter fra den banen Henning Berg fomlet seg fram til i 2005. Lyn har kjempet i motgang i Europas svakeste fotballhovedstad når det handler om anlegg, men laget har aldri gjort noe problem ut av det. – Vi spiller der vi spiller, gliser Halvorsen.

Henning Berg gikk videre til Lillestrøm i 2008 og nedturen til Lyn startet. Det ble nedrykk i 2009 og da laget spilte i 1. divisjon 2010 (dagens OBOS-liga) ble laget slått konkurs midtveis i sesongen, lagets kamper ble strøket og laget ble nullet ut. Investor og klubbeier Atle Brynestad sa nei til å betale fakturaene lenger. Da ble det bråstopp. En historisk og paradoksal skjebne for laget som fikk stiftet Norges Fotballforbund og fikk bygget Ullevaal stadion.

Historisk har man tenkt stort i Lyn. Det gjorde man også i 1968 da Harald Berg og Ola Dybwad Olsen ledet dem i kvartfinalen i forløperen til Mesterligaen, serievinnercupen. De to bortekampene mot Barcelona (2-2 og 2-3), begge spilt på Camp Nou på grunn av vinter i Norge, er tidlig norsk, eksotisk fotballhistorie. Slike kamper var vi ikke bortskjemt med.

Det er en stund til Lyn kommer dit igjen, men vi ser jo hvor fort fotball kan utvikle seg. Jan Halvor Halvorsen har ledet dem til to opprykk på rad og klubben ligger foran det ambisiøse målet de satte seg. De har brukt penger med bevisst risiko, i den forstand at de har gått fire-fem millioner underskudd årlig på denne reisen, men har hanket det inn med nye emisjoner hver høst. Også Lyn vet at det ikke er en bærekraftig klubbdrift på sikt. Bare ved opprykket får de minst seks millioner ekstra i TV-inntekter, men det må bygges en større økonomisk grunnmur. Det kan fort skje.

For det er med Lyn som med norsk hopp- og skøytesport i nedgangstider. Den latente interessen ligger der. Og det gjelder også sponsorer og investorer som Lyn har noen av i kulissene. I dag er det evigunge Terje Bogen (ja, han som kom med staven til Oddvar Brå under ski-VM i 1982), som trekker litt i disse trådene.

I 2024 spiller de igjen på nest øverste nivå. Søndag kveld vet vi om det klassiske byderbyet mot Vålerenga allerede er en realitet neste år. At det faktisk kan skje, viser hvor herlig uforutsigbart dette spillet er. Lyn er en fotballmessig merkevare som engasjerer mange i denne byen. Og til og med i Bodø. Ikke sant, Harald Berg?

