OL er ikke for Sverige

Sverige jakter fortsatt sitt første vinter-OL som arrangør, men onsdag kveld kom beskjeden fra IOC (den internasjonale olympiske komite): De vil gå i dialog med Frankrike (Nice + alpene) om lekene i 2030 og USA (Salt Lake City) i 2034. I 2038 kan Sveits bli arrangørland hvis ikke Sverige prøver igjen for tiende (!) gang. Vinterlekene i 2026 er som kjent tildelt Milano/Cortina med mange av øvelsene i kjente vintersportssteder som Val di Fiemme, Bormio og Anterselva. I den avstemningen ble Stockholm/Åre nummer to med stemmetallene 47–34 i italiensk favør.

Å finne arrangører av vinter-OL nådde sitt kritiske høydepunkt til 2022 da kun to kandidater sto igjen: Beijing og Almaty i Kasakhstan. En rekke vestlige kandidater, inkludert Oslo, hadde stanset sine prosesser. Etter det har IOC endret strategi og er mer offensive opp mot aktuelle arrangørland for å sikre seg at lekene faktisk overlever.

Slik fikk de på plass de neste sommerlekene til Paris neste år og Los Angeles i 2028. Også sommerlekene i 2032 er plassert. Brisbane i Australia blir vertskap. Nå har de sikret seg handlingsrom også for vinter-OL hvis ikke noen av søkerne trekker seg innen IOC-kongressen neste år der de offisielle tildelingene vil bli gjort.

Sverige ble sinte da de ikke fikk 1992-lekene (Albertville) og rett og slett rasende da 1994 gikk til Lillehammer. Planleggingen av OL i Mjøsbyen var en stund så kritisk at Lillehammer-ordfører Audun Tron var inne på tanken at Sverige kunne overtatt hele greia. Det er kanskje det nærmeste de har vært. Men Lillehammer-OL endte som kjent opp som et glansbilde med merkelappen “The best wintergames ever”.

OL på Lillehammer kommer aldri igjen, men Norge har en langsiktig ambisjon å være arrangørland i egenskap av å være verdens beste vinteridrettsnasjon. Men den planleggingen haster det ikke med. Går det som IOC vil er neste ledige årstall 2042. Da får vi håpe det fortsatt er mulig å arrangere vintersport på ekte snø.

Men hvorfor vil ikke IOC ha Sverige? Landet arrangerte sommer-OL i 1912 og så for seg en stor framtid som olympisk aktør og arrangør. Sportslig er de nummer 7 på medaljestatistikken for vinter-OL bak Norge, USA, Tyskland, Sovjet, Canada og Østerrike. Alle de nevnte nasjonene har vært arrangører.

IOC har begrunnet avslagene med sviktende konsepter og tvil om politisk, økonomisk og folkelig støtte. I den siste søknaden ville de sette ut noen idretter til Latvia (bob) og Norge (skøyter). Kompakte leker er fortsatt prioritert. Dessuten tas gjenbruk mer på alvor. De tre neste vinterleker vil delvis gå i etablerte anlegg.

– Vi hadde et sterkt konsept som skulle sørge for de mest bærekraftige lekene gjennom tidene, men vi får ikke sjansen til å vise oss fra for verden. Jeg er utrolig skuffet, sa Hans von Uthmann i den svenske OL-komiteen onsdag kveld. Han kunne også lagt til at det er betydelig skepsis internt i Sverige. Og Sveriges sosialminister Jakob Forssmed, som også har ansvaret for idretten, sier til Expressen at han tror det blir lenge til Sverige søker igjen. Han hadde tro på dette konseptet.

Norge kan lene seg tilbake i denne kampen og konsentrere seg om det sportslige. Og er favoritter til å bli beste nasjon også i neste vinter-OL om drøye to år.

