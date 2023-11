Nr. 1: Jenssen, Norge. Men det er langt fram til VM-plass

Her har vi enda en av sliterne som har kjempet i skyggen av de etablerte navnene i langrenn. En av dem som hadde gått mesterskap i mange år hvis han hadde kunnet representere en annen nasjon. Internt er Jan Thomas Jenssen mest kjent for at han nesten alltid spyr etter å ha kommet i mål. Den tradisjonen fulgte han også etter sin første verdenscupseier i karrieren i Ruka denne søndagen.

Det var også første gang 20km fristil fellesstart ble gått i verdenscupen. Trønderen var ikke tatt ut i det opprinnelige laget, han kom inn som første reserve da Sjur Røthe meldte forfall. Jenssen kom ikke med verken på landslag eller rekruttlandslag, men har kjempet sin egen kamp i troen på en dag å kunne stå øverst. Denne dagen fikk 27-åringen oppleve det.

Nå er det ingen automatikk at norske verdenscupvinnere får plass i mesterskap. For ett år siden var det Iver Tildheim Andersen som tok sin første seier, men han kom seg ikke på laget til VM i Planica. Andersen ble nummer ni i søndagens renn.

VM i Trondheim i 2025 er neste mesterskap og som for alle andre er det det langsiktige målet til Jan Thomas Jenssen. Nå er også dette et navn som må krysses av på den stadig lengre lista over norske VM-kandidater.

Moa Ilar ferires av sine svenske lagvenninner. (Jussi Nukari/NTB)

Nå er han også kandidat som avslutter i sesongens første stafett om en uke ettersom en fortsatt småsyk Johannes Høsflot Klæbo velger rolig trening foran neste verdenscuprenn i Sverige. Det var spurtegenskapene som ga han seieren søndag foran tsjekkiske Michal Novak. Det kan svinge fort i denne sporten.

Lørdag var det Martin Løwstrøm Nyenget som minnet om sin eksistens da han vant den klassiske 10 kilometeren foran nesa på Iivo Niskanen. Nyenget tok sin sensasjonelle første seier på femmila i Holmenkollen i 2022. Han tilhører også sliterne. 31 år gammel lengter han også etter muligheter og suksess i mesterskap.

Norge dominerer som kjent herreklassen, mens svenskene er i samme posisjon på kvinnesiden. Da både Ebba Andersson og Frida Karlsson bommet på taktikken på søndagens 20km, slo lagvenninne Moa Ilar til med sin første seier på dette nivået. De norske jentene har slitt med sykdom hos sentrale løpere, i så måte var Lotta Udnes Wengs fjerdeplass en opptur bak Jessie Diggins og Rosie Brennan.





