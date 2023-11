Maktforholdet utlignet på kvinnetoppen. Uten VAR kunne det blitt annerledes

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Fire minutter på overtid kom finalens øyeblikk. Trodde vi. Men Thea Bjeldes perleskudd opp i vinkelen gikk ikke gjennom VAR-sjekken fordi det var en offside i oppspillet. Hadde dette vært en kamp i Toppserien ville Vålerenga ha utlignet. Men VAR er til for å finne feilene og her ble det helt avgjørende i tidenes første klubbkamp i Norge der det ble tatt i bruk.

Der og da var ingen av lagene i tvil om at utligningen var gyldig. Men så ble de stående og vente på avspark i påvente av at teknologien jobbet. Vålerenga rakk ikke å finne på noe mer. Og kampens beste prestasjon, langskuddet til Thea Bjelde, kan bare strykes. Slik er den moderne fotballen.

Så kan også VIF-jentene skylde seg sjøl. Thea Bjeldes skudd var lagets første skudd innenfor stengene. Sju minutter før full tid headet Ingibjörg Sigurdardóttir i tverrliggeren. Seiersmålet kom på retur av et straffespark som VIF kunne hindret hvis de ikke ble stående og se på at Rosenborg tok seg av returen. Men også de innløpene fra Rosenborg-spillere i straffefeltet burde VAR tatt seg av hvis man først skal pirke i detaljene.

Vålerengas Thea Bjelde i samtale med dommer Karoline Marie Jensen. Rosenborgs Camilla Linberg lytter. (Annika Byrde/NTB)

Og var VIF-keeper Guro Pettersens felling av Emilie Nautnes straffbar? VAR mente ja, men ekspertisen er tvilende. Som man skjønner, her fikk VAR-motstanderne vann på mølla. Men spillemessig og sjansemessig, beregnet etter gammeldags telling, fikk vi en riktig vinner.

Diskusjonen for og imot VAR vil fortsette. Men det endrer ikke konklusjonen: Rosenborg tok sin første NM-tittel. Forgjengeren Trondheims/Ørn tok åtte, flest i Norge.

Rosenborg var irriterte over at de rotet bort seriegullet etter en svak høstsesong, Vålerenga ergrer seg over at The Double ble skuslet bort ved egen passivitet og mange finalemarginer imot. I en finale som spillemessig ble en skuffelse, men som tok igjen det meste i form av dramatikk rundt kontroversielle avgjørelser der overdommer VAR fikk det siste ordet.

Mimmi Löfwenius kneskade rett før pause, med påfølgende transport til legevakta, var finalens store nedtur. Hun var en av Vålerengas mest aktive spillere den omgangen hun spilte. Den svensk-norske VIF-spilleren rant over av følelser da hun debuterte for Norge på Ullevaal stadion tidligere i høst og i neste uke skulle hun spilt her igjen i Nations League. Nå er det bare å krysse fingrene for at skaden hun pådro seg ikke er karrieretruende.

Slik endte klubbsesongen 2023 på kvinnesiden. I en finale som ikke blir husket for finspillet, men for kontroversene.

