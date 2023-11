Ja til finsk langrennssinne

For å vinne jevne langrenn handler om å ha en sær vinnerskalle, det har Petter Northug lært oss alt om.

Et tidlig verdenscuprenn på 10km klassisk i finske Ruka i november er langt fra vinterens høydepunkt, men for en Niskanen på hjemmebane har det større betydning enn for mange andre. Etterpå sa han til Viaplay at dette var kanskje hans svakeste renn i Ruka. Det sier mye om hvor han legger lista. Så har han også tre OL-gull og et VM-gull hengende hjemme.

Noen kritiserte Niskanen for hans sinne, som han elegant nok adresserte rett inn i tv-kameranene, men det er det bare å la ligge. Han var gentleman nok til å gratulere Nyenget med seier i sekundstriden først. På grunn av den svake fjorårssesongen måtte Niskanen starte tidlig og dermed hadde alle de norske utfordrerne hans tider å gå på. Både Pål Golberg og Erik Valnes prøvde å knekke finnen de også, men det var bare Løvstrøm Nyenget som klarte det.

Sistnevnte er sliteren i norsk langrenn som 31 år gammel har havnet i skyggen av de mer meritterte løperne på verdens beste skilandslag. Seieren hans på femmila i Holmenkollen i 2022 var han store, sene internasjonale gjennombrudd. Enda mer minnerik ble seieren da den skjedde to dager etter at han hadde holdt talen i sin fars bisettelse. Foran denne sesongen har han slitt med sykdom og skader og har trent store deler av høsten med en stav på grunn av fallskade på rulleski. Han kan mye om å kjempe i motgang.

IIvo Niskanen og Martin Løvstrøm Nyenget er jevngamle, finnen er tre måneder eldre. Og han mangler noe Nyenget faktisk har: Femmilsseier i Holmenkollen. I en sesong uten mesterskap er det løpet en av Niskanens prioriterte løp denne sesongen, den eneste femmila i verdenscupen. Neste femmil kommer ikke før under VM i Trondheim i 2025.

Da ser vi gjerne enda mer finsk sinne. Særlig når han smiler like bredt etterpå som denne lørdagen. Langrenn trenger følelser, temperament og internasjonale rivaler. Norge dominerer herreklassen, Sverige kvinneklassen, men når både amerikanere og tyskere truer de beste blant jentene, er sporten på riktig vei. Velkommen til Holmenkollen, Iivo Niskanen.

