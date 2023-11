GOL (Dagsavisen): Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre er flink til å møte fagbevegelsens tillitsvalgte ansikt til ansikt. Tradisjonen tro stilte han onsdag på kartellkonferansen i regi av LO Stat. Og han fikk tydelige signaler fra salen. Det ble en salig blanding av ris, ros og klare krav. Men det var LO-leder Peggy Hessen Følsvik som satte tonen som første taler. Sjelden har jeg hørt LO-lederen så tøff i tonen overfor dagens regjering.

«Det brenner under føttene på våre medlemmer nå», tordnet Peggy Hessen Følsvik og pekte på en historisk høy prisstigning. «Og en historisk aggressiv rentepolitikk», la hun til. LO-lederen mener å se en direkte sammenheng mellom oppslutningen om regjeringen og renteøkningene. «Det er åpenbart at dyrtiden ikke løses gjennom innstramminger i den økonomiske politikken.

LO-lederen mener det må leveres på løfter om mindre fattigdom. Videre etterlyste hun enda bedre kontroll på strøm og strømpriser. Og så vil hun øke sosialhjelpen og forbedre bostøtten. Men elefanten i rommet befinner seg etter LOs mening i landets sentralbank. «Vi har etterlyst et klarere mandat, slik at Norges Bank besinner seg. Arbeidsløshet må aldri brukes som politisk verktøy i den økonomiske politikken», var beskjeden fra LO-lederen.

«Jeg svarer på det jeg kan, og tar resten med meg tilbake», sa Jonas Gahr Støre innledningsvis. Mye av LO-lederens budskap ble stående uimotsagt eller bare kommentert i runde vendinger. Statsministeren la vekt på at regjeringens hovedprioritet er å få prisstigningen ned, slik at renta også går ned og ledigheten forblir lav. «Vi skal ha utholdenhet til å stå i det», sa Støre og poengterte at regjeringen sikter inn på en myk landing. «Kjøpekraften kommer tilbake, Peggy», la han optimistisk til.

LO har lenge kritisert sentralbanksjef Ida Wolden Bache for å bruke rentepisken altfor kraftig, men er her på kollisjonskurs med en rekke ledende samfunnsøkonomer. Og verken regjeringen eller stortingsflertallet er åpen for å justere mandatet for Norges Bank. Norges Bank har i realiteten bare ett verktøy for å få bukt med den kraftige prisstigningen, og det er å heve styringsrenta.

Det er gode utsikter til at vi når rentetoppen i desember, og at vi dermed kan skimte lysere skyer på den økonomiske himmelen ett år fram i tid. Derfor vil regjeringen gjøre vondt verre dersom den pøser på med enda flere oljemilliarder. På denne bakgrunn vil det være interessant å høre sentralbanksjefen i paneldebatt med sjeføkonom Roger Bjørnstad torsdag morgen.

LO Stat gikk fram til 1996 under navnet Statstjenestemannskartellet, derav navnet på den årlige kartellkonferansen på Gol. Kartellet hadde igjen sitt opphav i Statstjenestemennenes dyrtidsutvalg på 1920-tallet. I så måte kan det trekkes en slående parallell til Peggys tale om dagens dyrtid på årets konferanse. Kravene i mange av innleggene fra salen var også klare.

Støre svarte på det han kunne og ville. Signalene fra kartellkonferansen bør absolutt gi ham noe å tenke på. Å legge dem i en skuff, vil fort være å lure seg selv.

