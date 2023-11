For det hadde skjedd om ikke Henrik Kristoffersen ble stanset i målområdet lørdag. Hendelsen i slalåmrennet i Hochgurgl i Østerrike vakte oppsikt. Ikke bare på grunn av demonstrantenes måte å stoppe rennet på, men også på grunn av den norske alpinistens reaksjon.

Vi har sett det flere ganger nå. Klimademonstranter bruker idretten til å markere sitt syn. I Norge har det skjedd i langrennsløypene under NM og under en fotballandskamp på Ullevaal stadion i høst. Det går an å være enig i budskapet, men uenig i virkemidlene. Noen ganger kan det virke mot sin hensikt.

Jeg kjenner ikke klimaengasjementet til Henrik Kristoffersen, men fyren har i hvert fall temperament. Og sporten hans er truet av den globale oppvarmingen som beviselig skjer. Aksjonistene i Østerrike løp inn i traseen midt i konkurransen og sprayet målområdet med et fargerikt pulver samtidig som de frontet sitt budskap. Rennet ble stoppet i ti minutter, noe som forstyrret neste løper på start, beste nordmann etter 1. omgang, Alexander Steen Olsen.

Henrik Kristoffersen ble rasende. (Lise Åserud/NTB)

– Jævla idioter. De ødelegger rennet for dem som står igjen på toppen. De skal vekk. De har null respekt for noe som helst, sa Kristoffersen til NRK og ønsket å gå til fysisk angrep på aksjonistene. Men politiet stanset ham og tok seg av demonstrantene. – Jeg hadde gjort akkurat det samme igjen. Jeg hadde slått til han ene igjen hvis jeg hadde muligheten, fortsatte Kristoffersen.

Alle som har vært på alpinrenn skjønner risikoen som oppstår når noe uforutsett skjer. Hastigheten er stor. Folk kan bli skadet. Ytringsfriheten må vi verne om, men virkemidlene må være forsvarlige. Denne hendelsen ble løst på fredelig vis.

Det hadde ikke skjedd om Henrik Kristoffersen hadde fått viljen sin. Da hadde det blitt slåsskamp med en rasende nordmann i hovedrollen. Da er det naturlig å stille spørsmået: Hvem er den største bølla?

Mange alpinister har engasjert seg i miljøsaken. En fersk undersøkelse som NRK publiserte i forrige uke viste at vintersportsutøverne er blant verstingene De legger igjen et oppsiktsvekkende høyt klimaavtrykk. Flere krever tiltak for at denne sporten skal overleve.

I toppfotballen har landslagsspilleren Morten Thorsby gått foran. Klimaregnskapet i fotballen er kritisk. Han har tatt aktive grep for å øke bevisstheten blant Europas toppspillere. Han bruker ikke vold, men kunnskap som våpen.

Vi ønsker at Henrik Kristoffersen og alle som vil skal få oppleve gleden av stå på ski. Men det er viktig at også flere tar inn over seg hvorfor snøen smelter.

