Wengs jernvilje. Hun kunne lagt opp

Det er ikke alltid rennets status har størst verdi. En nasjonal langrennsåpning på Beitostølen med mange sykdomsforfall er ikke toppidrett med verdensinteresse. Men det gir Heidi Weng blaffen i. Astrid Øyre Slind, som fikk sitt sene, internasjonale gjennombrudd i fjor, var målestokken. De tok hver sin seier på Beitostølen, men det var Heidi Wengs comeback denne helgen handlet om.

For det er et lite under at hun ikke ga opp og la opp etter alle de problemene hun har vært gjennom de siste årene. At hun mistet OL i Beijing i 2022 på grunn av korona var første knockout. Så falt hun på isen, fikk hjernerystelse med medfølgende lang hodepine. Hun måtte ha faglig hjelp på Sunnaas sykehus. Det var andre knock ut. Så kom hun seg endelig i gang og rakk så vidt forrige vinters VM i Planica. Trodde hun. Da kom krystallsyken. Hun måtte reise hjem før første VM-start. Det var tredje knockout.

– Ja, jeg har fått treningsgleden tilbake, sa hun til Dagsavisen før løpene på Beitostølen. Men det er alltid et nervepress når man tar på seg startnummer, står på startstreken og aner ikke hvor man står. Hun visste kanskje litt mer enn hun ga inntrykk av. Men langrennsform kan ikke måles på en tredemølle. Det handler om dagsform, vær, føre og gode ski. Heidi Weng likte at lørdagens renn var nær kuldegrensa på minus 18. Slikt nyter hun.

Ekspertisen, ved Fredrik Aukland og Therese Johaug i spiss, mente de knapt hadde sett henne bedre i klassisk stil (lørdagens renn). Dessuten gikk hun behersket ut og lot seg ikke stresse. Hun brydde seg ikke om sekunderinger. Hun ville følge sitt eget hode. Og vant.

Søndag ville hun gamble litt mer og åpne litt tøffere da samme distanse (10km) gikk i fristil. Det straffet seg. Da tapte hun sekundstriden mot Astrid Øyre Slind og franske Delphine Claudel. – Jeg følte meg stiv etter noen hundre meter, fortalte hun etterpå. Da vet hun det.

Iver TIldheim Andersen gliste bredt etter søndagens seier. (Geir Olsen/NTB)

Kommende helg starter verdenscupen i Finland og hun får målt seg internasjonalt. Hun skal bruke fornuften da også. Jernviljen har brakt henne tilbake. Det liker ikke minst arrangørene av VM i Trondheim i 2025. For Heidi Weng mangler individuelt gull i mesterskap.

Iver Tildheim Andersen vant sitt første og eneste verdenscuprenn på Lillehammer for snart et år siden. Siden hørte vi lite til Rustad-løperen. Søndag dukket han opp igjen og slo alle på 10km fristil, inkludert Simen Hegstad Krüger som regnes som verdens beste i stilarten. Det er bare å si god tur til Finland, Iver!

