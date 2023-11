Bobb, Bobb, han vil vi se i VM 26! Men dit kommer bare 16 land fra Europa

Kvalifiseringen til EM i Tyskland 2024 er historie. Det er er regelen, ikke unntaket at Norge ikke er med. Tolv EM-eller VM-kvalifiseringer har gått galt. Noen ganger har vi vært nære via omspill, andre ganger har vi ikke vært i nærheten, denne gangen var det marerittet i sluttminuttene mot Skottland på Ullevaal i sommer som ødela det meste.

Så hvorfor skal vi greie å tro på noe foran neste mulighet, VM i USA, Mexico og Canada i 2026? Da utvides sluttspillet til 48 lag. Da må det jo være Norges tur. At deltakerantallet utvides, er ingen garanti. Det er fortsatt flere europeiske land med i EM (24 land) enn et VM. Det er 16 land fra Europa som får plass i neste mesterskap, det er bare tre flere land enn i tidligere VM.

Vi får stadig spørsmålene fra folk utenfor den norske bobla. Hvorfor skal ikke Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spille EM? Svaret fikk vi i denne kvalifiseringen. Et lag bæres ikke av enkeltspillere. All tidligere norsk suksess (egentlig bare på 90-tallet) har vært tuftet på et sterkt kollektiv med et bunnsolid forsvar som basis.

EM-kvalifiseringen ga oss tolv baklengsmål på åtte kamper. Spania og Skottland slapp inn 5 og 7. Komposisjonen av det norske forsvaret er og blir Ståle Solbakkens hodepine. Offensivt kan vi faktisk ikke ønske oss mer. Vi har tre verdensklassespillere. Hvem spiller midtstoppere høsten 2024? Det blir i hvert fall ikke Stefan Strandberg hvis han spiller i OBOS-ligaen med Vålerenga … I denne siste EM-kvalifiseringskampen spilte Kristoffer Ajer og Leo Skiri Østigård.

Kampen mot Skottland ble en slags høsttakkefest på Hampden Park der den skotske EM-plassen skulle feires. Så fikk de første festbrems signert en god avslutning av Aron Dønnum (hans første landslagsmål), Skottlands første baklengs på hjemmebane i denne kvalifiseringen. Så fikk de se Oscar Bobb skape mye moro på høyrekanten som til slutt førte til den andre norske scoringen. Tåsen-gutten i Manchester City er sammen med Antonio Nusa årets gjennombrudd på landslaget.

Men Skottland utlignet to ganger på dødballer (straffe og corner) før de satte inn nummer tre før Moi Elyonoussi ga Norge et høyst akseptabelt uavgjort i Glasgow. Første skotske poengtap på hjemmebane. Men dessverre i en kamp uten betydning. Norge åpnet med tre baklengs borte mot Italia og vi avsluttet med tre baklengs borte mot Skottland, de to nasjonene som fortjent tok EM-plassene.

Det begynner å bli lenge siden 21. juni 2000, da Norge spilte sin siste kamp i et sluttspill i EM i Nederland og Belgia. Da landslagssjef Nils Johan Semb gikk ned på kne på stadion i Arnhem etter 0–0 mot Slovenia, så de fleste for seg at nye sjanser skulle komme relativt raskt.

Det gjorde det ikke. Men hva med VM i 2026? Det blir Ståle Solbakkens neste og muligens siste prosjekt. Men i hans verden er det meningsløst lenge til neste tellende kamp. Det er straffen for ikke å komme til sluttspill. Sommeren 2024 blir EM i Tyskland antakelig et suksessrikt og strømlinjeformet sluttspill. Men bare Danmark av de nordiske land er med. Hvordan ser Norge ut høsten 2024? Da begynner Nations League. Og da starter år nummer 24 for norsk fotball å drømme om et nytt sluttspill.

