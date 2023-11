Klar beskjed fra sør: Fiks strømprisen – nå

Nå er det nok! Det er det ordførere, fylkesordførere, næringsforeninger og nesten 1500 bedrifter i sør sa rett ut til Stortinget og regjeringen.

Eller egentlig: Det var nok for lenge siden. Nå må dere bare fikse dette, før det blir altfor sent, var budskapet som ble overlevert makta tirsdag.

Det handler litt om krigen i Ukraina, og veldig mye om norske strømpriser

Folk og folkevalgte finner seg ikke i at strømprisen får herje med næringslivet i strømsone NO2, som omfatter deler av Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Derfor sendte de en delegasjon til Stortinget, som leste teksten og stilte sine krav.

Nede i kjelleren på Stortinget, i peisestua, gikk de fram, en etter en, for å fortelle hvor ille det står til for det lokale næringslivet høsten 2023.

De kunne fortelle at innholdet i sangen «Vi ere en nasjon vi med» ikke lenger er korrekt. For Norge er ikke én nasjon lenger, men fem, etter de fem strømregionene landet er delt i. Med ulike priser, og dermed ulike forutsetninger for næringsvirksomhet.

Alle som bor og jobber i strømsone NO2 har trukket taperloddet.

Eksemplene som ble framført var mange. De siste 12 månedene har strømprisen vært 15 prosent høyere i Stavanger enn i Oslo, og dobbelt så høye som i Trondheim. Da blir det gjerne slik at familiebedriften Fatland tvinges til å sende kjøttet til foredling i Trøndelag for å lage pinnekjøtt til jul.

Eller at to Peppes Pizza-restauranter må legges ned som direkte konsekvens av strømprisen, som vi fikk melding om i forrige uke.

Og at Kverneland, som lager landbruksutstyr på Jæren, sliter. Selskapet hadde 77 millioner i merutgifter til strøm i fjor, lærte vi som var til stede i kjelleren på Stortinget. Også i sommer, med langt lavere priser, har selskapet betalt rundt 2,5 millioner mer i strøm enn om produksjonen hadde funnet sted på Østlandet, blir vi fortalt.

Nå må Kverneland trolig permittere 50 av 550 ansatte. Det handler litt om krigen i Ukraina, og veldig mye om norske strømpriser.

Det er ikke første gang flere av de noe … øh … annerledes demonstrantene er i hovedstaden for å demonstrere mot strømprisene. De var her i fjor høst også. Da ble de kalt «rebeller i dress» og fikk stor oppmerksomhet.

Denne gangen kom de for mer enn oppmerksomheten, for å gjøre mer enn å kjefte. De kan ikke vente lenger på at regjeringen skal løse strømprisproblemet, så de tok saken i egne hender.

Med seg i lomma hadde de en bestilt rapport fra konsulentselskapet Æge Energy som de delte i oppsummert form med alle politikere og pressefolk de møtte på sin vei.

Og spesielt det primære kravet i Æge Energys rapport kan komme til å skape litt støy: En omfordeling av flaskehalsinntektene fra strømproduksjonen.

Her må en liten forklaring til for den som ikke brukte tirsdagen i selskap med oppgitte besøkende sørfra. Flaskehalsinntekter er inntekter som oppstår ved overføring av kraft mellom prisområder med ulik pris. Inntektene herfra brukes til å holde nettleien nede i hele landet.

Det, synes de som er hardest rammet av strømprisen, er urettferdig – med tanke på at rundt halvparten av disse flaskehalsinntektene kommer fra NO2, og skyldes at prisnivået der er så høyt at næringslivet lider. I hele 2022 og hittil i 2023 kom flaskehalsinntektene fra NO2 på 12,6 milliarder kroner.

Den klare oppfordringen fra Hordaland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark til olje- og energiminister Terje Aasland, som de skulle få møte senere på dagen, var derfor: La flaskehalsinntektene fra NO2 tilfalle NO2, og brukes for å holde strømprisen nede.

De hadde også med seg andre anbefalinger fra rapporten, som nye regler for minstenivå i vannmagasinene for å hindre nasjonal forsyningskrise, og opprettelse av et større prisområde: Hele landet sør for Dovre og Sognefjorden. Dessuten foreslår Æge Energy å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre, delvis på bekostning av leveringssikkerheten.

Dette ble jo teknisk, men slik må det bli i energinasjonen Norge noen uker før jul i 2023. Meldingen var klar: Lokale politikere og næringslivsfolk tvinges til å bli strømeksperter og å sette ned egne utvalg, siden regjeringen tilsynelatende er handlingslammet.

Når heller ikke strømprisutvalget klarte å vise en vei ut av uføret, valgte de å ta tak selv. For hva annet kan de gjøre?

Det var kanskje Øyvind Holberg som oppsummerte frustrasjonen og frykten best av dem alle. For han er det allerede for sent – det var han som sto bak driften av de to Peppes-restaurantene som måtte melde oppbud i forrige uke.

Restaurantene skulle være hans pensjon da han startet i 2019, fortalte han forsamlingen. Men så kom pandemien. Og deretter kom strømprisene, og til slutt de manglende svarene fra politisk hold.

Først ble Holberg møtt av politikere som kunne fortelle ham at det er betydelig risiko å drive egen virksomhet, fortalte han. Det var så provoserende at han kjente at det rykket litt i en av fingrene. Så ble det politiske svaret litt mer raffinert: Havvind! Vi skal satse på havvind!

I store mengder – innen ti år. Men Holberg gikk konkurs i forrige uke. Derfor var han i Oslo denne uka, sammen med andre som fortsatt håper å komme seg over kneika.

Og sånn går dagene, og sånn vil det trolig fortsette så lenge regjeringen mener at den har gjort mer enn nok for å holde strømprisene nede.

