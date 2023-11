Kan dette inspirere gutta, Vålerenga?

Hvorfor 20 år? Jo, det var sist gang Vålerenga var så nær nedrykk som de er nå. Skjebnekampen mot Sandefjord inne i Vallhall i november i 2003, blir aldri glemt av dem som var der.

Søndagens kamp mot Stabæk på Intility er ikke like avgjørende, men den kan vise seg å være det når vi setter to streker under svaret i begynnelsen av desember. Vålerenga har tre kamper igjen, de må minst vinne to av dem, kanskje ikke en gang det er nok. To av kampene er på hjemmebane og det er ingen opplagt fordel for ligaens svakeste hjemmelag.

At Vålerenga har havnet i denne situasjonen, er det største sensasjonen i Eliteserien 2023. Ambisjonen var å kjempe om medalje. Ambisjonen nå er å holde seg. Kontrasten til kvinnelaget kunne ikke blitt større. Seriegullet ble landet lørdag ettermiddag. Kjennetegnet er en gjeng som også har taklet de korte motgangsperiodene med samhold og mental styrke.

Avstanden opp til de beste er i ferd med å bli dramatisk større for VIF-gutta. Torsdag vant Molde og Bodø/Glimt tøffe bortekamper i Europa og nye millioner renner inn i klubbkassene. Glimt kan få et nytt salg til over 100 millioner. Vålerenga gikk 42 millioner i minus i fjor, et såkalt planlagt underskudd fordi investor Tor Olav Trøim ville garantere for det. Klubben kunne solgt enda flere spilere hvis de måtte. Spill i Europa er foreløpig bare en fjern drøm.

Skandalen er at Vålerenga ikke har fått mer ut av alle millionere som er brukt, men det kan ikke dagens spillergruppe og støtteapparat fokusere på nå. Det er tre ukers unntakstilstand som venter. Først kampen mot Stabæk søndag, så to ukers pinefull ventetid på neste kamp fordi det er landskamper som skal spilles. Dette er ikke avgjort før Vålerenga og Tromsø går av kunstgresset på Intlity søndag 3. desember ved 19-tida.

Vålerenga har fire strake tap på rad og har den verste formkurven i Eliteserien. Trener Geir Bakke tenker kanskje hvorfor i all verden han valgte dette da han sto for sjokkovergangen fra Lillestrøm til VIF i begynnelsen av juli.

VIF-supporterne var synlig tilstede under lørdagens VIF-trening. (Terje Bendiksby/NTB)

Men det kan han heller ikke fokusere på. Fotball er presens. Fotball er her og nå. Geir Bakke har bydd på mange metaforer de siste ukene, han har tydeligvis sett mye på Kompani Lauritzen og gjentar stadig generalens utsagn om “å få fram den beste utgaven av seg sjøl”. Det er selvsagt riktig. Men ord er enklere enn handling.

For det er hva som skjer inne i hodene til den enkelte VIF-spiller som avgjør dette dramaet de neste ukene. En seier over Stabæk er ikke nok. Men det er der de må begynne. Da kan man ikke ha spillere med frykt for å tape på banen, men spillere som gleder seg til å avgjøre dette.

Vålerenga kom utrolig nok helskinnet ut av oppgjøret i Vallhall i november 2003 da Tom Nordlies Sandefjord tapte 3-5 etter å ha ledet kampen lenge. VIF var på konkursens rand og et nedrykk kunne fått store konsekvenser. Men laget klarte seg, dagens ferske nye styreleder Kjetil Siem fikk bygge lag og klubben tok sølv og gull de to neste årene.

Mye har skjedd i norsk fotball på disse 20 årene. Økonomien er blitt helt annerledes. Men for spillerne handler det om akkurat det samme: Mental og fysisk styrke satt sammen i et kollektiv. Dette har VIF snakket om og trent på i hele høst. Plutselig kan det løsne.

Avspark på et fullsatt Intility søndag klokka 17.00.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen