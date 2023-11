Franske skatteforbindelser

Frankrike er absolutt ikke noe foregangsland å se etter politisk. Vi kan være stolte av å ha en regjering som ligger godt til venstre for Emmanuel Macron. Likevel er det tre franskmenn vi har godt av å lytte til når det kommer til skatt, ulikhet og tillit.

Eva Joly har måttet lære oss om franskmennenes organ «La Haute Autorite» (Den høye autoritet), som har som formål å reetablere tillit mellom folk og folkevalgte, og sørge for gjennomsiktighet i politikernes økonomiske interesser. Sammen med sine partivenner i MDG har Joly vært med å jobbe fram forslag som skal hindre korrupsjon, som Lan Marie Berg har foreslått i Stortinget – uten å få flertall.

Eva Joly. Korrupsjonsjeger Eva Joly har vært på besøk i Norge til sine søsterpartikolleger i MDG og jobbet med antikorrupsjon. (Lise Åserud/NTB)

Den franske økonomen Gabriel Zucman var nylig i Stavanger under den årlige økonomi-festivalen «Kåkånomiks». Zucman ble tidligere i år tildelt «The John Bates Clark Medal» fra AEA – den amerikanske organisasjonen for økonomer. John Bates var en økonomisk reformist, og prisen gis til økonomer som bidrar til nytenkning og kunnskap innen økonomi.

Zucman startet forskningsinstituttet EU Tax Observatory ved Paris School of Economics i 2021, og lanserte nylig en global skatterapport sammen med professor ved NMBU og skatteekspert Annette Alstadsæter, som blant annet inneholder forslag om en global minimumsskatt på 25 prosent for selskaper, samt en formuesskatt på to prosent for de aller rikeste.

Franskmannen, som regnes som en av verdens fremste økonomer for øyeblikket, mener også det er hinsides at Norge ikke har fått på plass en langvarig eksilskatt for de søkkrike som forlot landet for luksus i Lugano.

Piketty er forfatteren alle vil ha i bokhylla, men ingen vil gjøre jobben med å sette de økonomiske rådene han kommer med, ut i live.

Zucman gjestet DNs podkast Finansredaksjonen, hvor han forklarte at siden 80-tallet har ulikheten økt av mange årsaker, inkludert globalisering, teknologiske endringer og endringer i innenrikspolitikken.

Han påpeker at det som har endret seg, er at skattesystemene har forsterket ulikheten, fordi multinasjonale selskaper og enkeltpersoner har fått lov til å betale stadig mindre skatt.

I tillegg nevner Zucman at middelklassen og arbeiderklassen har betalt mer og mer i skatt, og at alle skjønner at dette ikke kan fortsette i all evighet.

Dette er nesten da capo fra en av hans landsmenn var i Norge for snart ti år siden:

I 2014 hadde nemlig en fransk økonom fått tilnavnet «økonomiens Justin Bieber», ved å skrive «Kapitalen i det 21. århundre», og bevise at «trickle down-økonomi» ikke ga økonomisk vekst. Snarere tvert om: Thomas Piketty beviste at omfordelende skatt var nødvendig for økonomisk vekst. Og politikereliten på venstresida i Norge sto bokstavelig talt i kø for å ta selfie med han.

Professor i økonomi Thomas Piketty under sitt eget foredrag i Universitetets Aula i Oslo i 2021. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Skattepolitikken vår derimot, ble aldri i nærheten av hva Piketty foreslo.

Piketty sa i 2021 at land som Norge og Sverige har inngått i en slags «skattekonkurranse» med andre land de siste 10–20 årene som har handlet om å redusere formuesskatt, fjerne formuesskatten og holde selskapsskatten lav. Nå har riktignok Ap/Sp-regjeringen skjerpet formuesskatten etter Solberg-regjeringen. Men det er bare så vidt. Hvorfor gjør venstresiden seg så liten, og så ydmyk i møte med markedskreftene?

Piketty er forfatteren alle vil ha i bokhylla, men ingen vil gjøre jobben med å sette de økonomiske rådene han kommer med, ut i live. La ikke Zucmans rapport og råd ende på hylla. En progressiv skatteløsning som letter trykket overfor arbeiderklassen og middelklassen, en skikkelig skattlegging av multinasjonale selskaper, samt en langvarig eksilskatt, er det som må til for at vi igjen skal kunne slå oss på brystet med å være «annerledeslandet».

I mine øyne var det langt fra kontroversielt da SV-leder Kirsti Bergstø sa at rikingene som hadde emigrert til Sveits kunne «ryke og reise», selv om mange hengte seg opp i det. Strofen kunne dog hatt mer innhold om Bergstø hadde fått flertall for forslaget sitt om eksilskatt, som hadde røsket skikkelig i Lugano-kontoene deres.

Hvordan i all verden skal vi kunne «ta kampen mot Forskjells-Norge» når skattepolitikken så vidt er med i kampen? La oss stikke fingeren i jorda, og ta til oss det de tre franskmennene sier.

