Med Gud på vei mot helvete

Kongress-stormingen i USA og Israels massakre av palestinere henger sammen, skal man tro en av årets viktigste dokumentarer. For den norske dokumentaren «Praying for Armageddon», om amerikanske kristenevangelisters oppheng i Israel og Jesu tilbakekomst, kunne ikke kommet mer beleilig.

Mens palestinske foreldre på Gazastripa merker ungene sine med bånd slik at de kan gjenkjenne dem etter de er blitt sprengt i fillebiter, slipper norske Upnorth film dokumentaren som viser hvordan amerikanske kristenevangelister gleder seg til dommedag som barn gleder seg til julaften.

Men der barn her hjemme gleder seg til rømmegrøt og «Reisen til julestjernen» på NRK, står «hellige motorsyklister» og andre fundamentalister i USA klare til å svinge sverdet. De er klare til hellig krig, med Israel og USA i front, der Jesus vil komme tilbake og slåss sammen med de rettskafne.

De tror ikke på politiske løsninger, det er Bibelen som har løsningene

Ikke så langt unna virkeligheten, med andre ord. Det er omtrent bare Guds sønn som mangler på bildene vi ser på Dagsrevyen, samt det faktum at jødene ikke tror på Jesu oppstandelse, og at disse snarere ser ut til å kunne bli jødenes store fiender, fremfor venner.

Noen, og de er ikke få, har nemlig bestemt seg for at det er Guds vilje som skjer på jorden, akkurat nå. Det er dem «Praying for Armageddon» forteller om.

I filmen får vi møte en amerikansk evangelistisk motorsyklist. «Shepherd» og «Proud Israeli Biker» står det på skinnvesten hans. Han har, som sine svært mange menings- og trosfeller, tolket Bibelen bokstavelig, og mener at Jesu oppstandelse ikke kan skje om ikke oldtidens israelske grenser gjenopprettes.

Evangelistiske kristne har fått mer politisk makt i USA, og dette påvirker USAs utenrikspolitikk og Israel. Mange av disse folkene er en også en del av den ekstreme høyresiden i USA. De forklarte koronaviruset ut fra Bibelen, ved å klandre LHBTQ-samfunnet, og ellers er fiendene deres Antifa, Black Lives Matters og abortforkjempere. De mener det var Guds vilje at frelseren Donald Trump skulle få fire nye år.

De tror ikke på politiske løsninger, det er Bibelen som har løsningene. Dokumentaren viser at bosetterorganisasjoner som regelrett stjeler palestinske hus i Jerusalem, er betalt av evangelistene i USA.

Trump-tilhengere i sammenstøt med politiet under stormingen av Kongressen 6. januar 2021. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

I tillegg får vi belyst at uten evangelistiske velgere, blir ikke noen republikaner i USA valgt til noe embete. Ergo er republikanerne avhengige av dem.

Veldig mange av dem som protesterte mot valget og stormet Kongressen 6. Januar i 2021, var evangelistiske kristne. «Takk for at du lar USA bli født på ny», sa en med USA-fargene malt i ansiktet da de hadde stormet bygningen.

Dette minner meg om en eldre, læstadiansk kvinne som jeg traff i Nord-Norge i juli 2011. Hun gråt da hun så på TV-en. Hun syntes det gjorde vondt, men samtidig sa hun: «Han var valgt av Gud. Arbeiderpartiet fjernet bordbønnen i skolen».

Det slo meg at såpass troende mener det er ok å ofre livene til barn for en større sak, og det blir rett og slett perverst å se dette i lys av et av de siste offisielle Twitter-utspillene til Israels leder Benjamin Netanyahu (som nå er slettet): “This is a struggle between the children of the light and the children of darkness, between humanity and the law of the jungle”.

De snakker om Gud, men det er Mammon og Lockheed Martin jeg hører. Jeg tror jeg går og hører på Gorgoroth, og roper på tallet 6. Og bare så det er sagt: Fritt Palestina. For meg er alle de 4000 barna som er sprengt i filler på Gaza, children of the light.