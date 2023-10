1. Nord-Norge, 2. Nord-Norge

Noen av oss er gamle nok ti å huske diskusjonen om nordnorske lag skulle få være med på øverste nivå i norsk fotball. Nord-Norge var for langt unna, det var for lang reisevei og det ble stilt spørsmål ved nivået. Men i 1972 ble det som da het 1. divisjon utvidet til tolv lag og første representant fra Nord-Norge var Mjølner fra Narvik. 23. april det året spilte de den første seriekampen, som endte 0–0 mot HamKam på Briskeby.

Jeg husker selv jeg så deres første opptreden i Oslo da de tapte 0–5 for Skeid på Ullevaal noen uker senere. På vei til Ullevaal passerte man da nordnorsk studenthjem. Var det en egen rase? Det var noe eksotisk ved å gå på den kampen.

Første seier kom ikke før 3. juni (1-0 over Sarpsborg), laget endte sist og rykket ned. Fikk kritikerne rett?

Svaret var nei. Og første lag til å motbevise det var Bodø/Glimt da de entret norsk toppfotball ved å vinne cupfinalen i 1975 etter 2–0 seier over Vard på Ullevaal. Det hører med til historien at lag fra Finnmark var utestengt helt til 1977. Nå har heller ingen lag fra Finnmark kvalifisert seg, Alta har vært nærmest med spill på nest øverste nivå. Men en rekke spillere fra Finnmark har spilt på landslaget.

Mandag kveld: Bodø/Glimt slår Lillestrøm 3–1 på Aspmyra og Tromsø slår Molde 4–1 på Aker stadion. De er nummer en og to i Eliteserien. Begge lag har vunnet cupen, de har til og med møtt hverandre i finalen (1996, seier 2–1 til Tromsø), men det er aldri blitt dobbelt nordnorsk i Eliteserien. 2023 kan bli året.

Og det skyldes at lagene har vært best på det alle norske lag kjemper ganske likt om: Å bygge lag, skape vinnerkultur og finne spillere som passer inn i et system. Bodø/Glimt har hatt Berg-familien som sin grunnmur hele veien, mens Tromsøs evne til å finne umeritterte spillere har vært påfallende. Vi nøyer oss med Oslo-eksempelet. I mandagens seier startet Oslo-guttene Sakarias Opsahl (ex VIF og Stabæk) og Jakob Napoleon Romsaas (ex Skeid), på benken satt Yaw Paintsil (ex Årvoll og Kjelsås) og Dadi Dodou Gaye (ex KFUM Oslo, VIF og Holmlia).

I siste runde 3. desember møtes Vålerenga og Tromsø i Oslo. Det første laget kjemper for å unngå nedrykk, bortelaget kjemper kanskje om seriesølv, i beste fall gull.

Fotballen speiler samfunnet. Det virker gammeldags å skrive det. Men Nord-Norge har mange av svarene. Kort fortalt: Look to Nornorway.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen