VIF-lidelse satt i system

Mens Rosenborg i praksis reddet plassen, står Vålerenga nok en gang igjen på perrongen med null poeng etter sesongens niende hjemmetap. Det er jo elleville tall. For Vålerenga er beholdningen at de spillemessig var på et helt annet nivå enn for en uke siden, men det er uhyre fattig trøst akkurat nå. Samtidig ga kampen oss en varig endring i VIF-forsvaret.

Dette var to skadeskutte dyr som møttes i en gjørmekamp. Ironien lyste fra RBK-seksjonen før avspark. Med seks poeng mer og sannsynligvis sikret plass var det Vålerenga som hadde det største presset på seg.

Fra avspark så det i hvert fall ut som det ikke plaget dem. Før tre minutter var spilt hadde VIF hatt flere avslutninger enn de maktet i en hel kamp på Åråsen for en uke siden. Nå sier ikke det så mye. For der skapte Vålerena null. Det er ikke der lista ligger. Nå så vi i hvert fall et kroppsspråk der spillerne ville noe.

Men når det står 0–2 før kvarteret er spilt, mot et lag som ikke har vunnet siden 27. august, må man jo undre. Og Vålerenga og Geir Bakke må jo snart evaluere om overgangen til trebackslinje var veien å gå. De tre bak der vinner jo heller ingen hurtighetstester. Nå var det byttet om litt slik at Stefan Strandberg overtok plassen til Eneo Bitri i midten. Det medførte at Bitri kom i stadig dueller med Jayden Nelson, som han stort sett tapte. Og som gjorde Nelson til kampens profil.

Den endte med gult kort til Bitri og heldigvis en nyttig evaluering allerede i pausen. Aaron Kiil Olsen kom inn fordi han er Vålerengas raskeste forsvarsspiller. Han bør ha den plassen resten av sesongen. Nevnte Nelson forsvant etter pause. Det var det en klar grunn til.

Vi skal gi honnør til Rosenborgs angrepsspill ved de to scoringene før pause, men hvorfor ser det så enkelt ut å score mot VIF? Med enkle entouch var Vålerenga utspilt. Elias Hagen skal være en slags skjerm foran midtforsvaret, men også han kom på halvdistanse.

Da VIF-spiss Andrej Ilic fikk headet inn redusering etter forspill av Henrik Bjørdal, så det ut som Vålerenga kunne snu kampen. Disse to var Vålerengas beste spillere. Ilic headet også i tverrliggeren og var i helt rett posisjon da han burde fått pasningen fra Magnus Riisnæs.

Men da straffesparket fra Stefan Strandberg rett etter pause ble reddet av den nye RBK-keeper Sander Tangvik, og VIF-keeper Jacob Storevik bunnet kvelden med sin keepertabbe på langskuddet fra en syk Ole Sæter, var de positive vibbene snudd til blytung motgang. Slikt skjer, slikt skjer i fotball, kan man si. Men det kan ikke skje for et Vålerenga i krise. Inn med Magnus Sjøeng igjen?

Det er bare å gjenta: Fotball er lidelse og i Vålerenga er den nærmest satt i system. Laget startet og avsluttet kvelden med en kollektiv opptreden foran Østblokka. Det er i hvert fall positivt. Laget trenger all den energien de kan få.

Fire kamper gjenstår: Sarpsborg (b), Stabæk (h), HamKam (b) og Tromsø (h). Hvor skal de avgjørende poengene tas? De to kampene i midten skiller seg ut. Det kan bli to rene finaler for å berge plassen. Fordelen for Vålerenga er at de kan styre dette sjøl. Men akkurat den evnen har vært mangelvare litt for lenge nå.

