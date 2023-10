Frustrert etter dummeste beskjeden ever

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Spor av satire kan forekomme.

All min frustrasjon må bare ut nå, samme hva konsekvensene blir. Samtidig føler jeg meg ganske smålig. Når det skjer så mye alvorlig rundt oss i verden, er det pinlig å henge seg opp i en bitte liten, språklig detalj. Men jeg greier likevel ikke å overse dette lenger. Jeg kan ikke lenger late som om jeg syns dette er greit.

Men la meg begynne med begynnelsen. Jeg har tidligere i denne spalten tatt et oppgjør med en fryktelig irriterende tendens i det nye mediespråket: Det vi før kalte «nyheter», byttes ut med «beskjeder». Som: «Else Kåss Furuseth deler herlig gladbeskjed».

Det oppgjøret hjalp visst ikke stort, for på nett florerer fortsatt titler som denne: «Kim Wigaard deler ny beskjed om Demenskoret», eller: «Maud Angelica Behn (20) deler vemodig beskjed». Ofte er ikke disse «beskjedene» av direkte høy viktighetsgrad.

Kim Wingaards beskjed er at innspillingen av sesong 2 av TV-serien «Demenskoret» er ferdig, mens Maud Angelicas vemod skyldtes at hun var ute av realityserien «Kokkeskolen».

Men faktisk finnes det noe verre enn at folk hemmelighetsfullt «deler beskjeder» i stedet for å si ting rett ut. Det er når «beskjeden» er ubehjelpelig oversatt fra svensk til norsk. For det må være det som skjer, når dette underlige kjendis-nettstedet Newsner forsøpler min tilværelse med titler som: «Avslører nye detaljer – etter triste bruddet». Eller: «Wenche Myhre avslører – ukjente grepet for 60 år siden».

Ser du det, når de skriver «triste bruddet» og «ukjente grepet»? Det heter jo ikke det på norsk! På norsk heter det: «Det triste bruddet» og «det ukjente grepet». Hvem er det som sitter der på Newsner og strør om seg med denne fullstendig idiotiske svorsken?

I Sverige kan de godt holde på sånn. Den svenske utgaven av Newsner kan trygt skrive ting som: «Nya forslaget: Sälj kall öl på Systembolaget». Jeg aksepterer ellers at vi har mange såkalte svesismer i språket vårt, svenske ord som vi har tatt i bruk i norsk. Som «kjendis», et ord Newsner virkelig ikke kunne klart seg uten. Men da må vi bruke norsk skrivemåte og norsk bøyningsmønster, Newsner!

Mitt eneste håp nå er at disse nettavisene med tiden innser at det å «dele beskjeder» har blitt en like stor klisjè som «du vil ikke TRO hva som skjedde da …». Eller: «Da hun gjorde dette, skjedde DETTE!» «Er ikke dette bare en bagatell?» spør du kanskje. «Er det vits i bli frustrert over at noen skriver litt svorsk nå og da?». Til dette vil jeg si at jeg faktisk betrakter dette svorske beskjed-hysteriet som nok et urovekkende tegn på vår sivilisasjons undergang. Neste gang jeg ser at noen vil gi en beskjed om «triste bruddet», kommer jeg til å gnage av meg min egen arm.

