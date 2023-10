Lettere steg og store ambisjoner

Var det en finansminister med noe lettere steg som talte til sine egne på Senterpartiets landsstyremøte denne mandag ettermiddagen, eller er det å lese for mye inn i situasjonen?

Hele problemstillingen er kanskje søkt, for når sant skal sies har Trygve Slagsvold Vedum aldri virket særlig tynget av å sitte i regjering. Han kan ha vært ubekvem, og han har fått mye kjeft, langt mer enn han har fortjent, for å ikke fylle rollen som finansminister, men han har hele veien virket fornøyd, ja nesten direkte lykkelig, over å få være med å styre landet.

Selv da det har blåst som hardest og meningsmålingene har vist at Vedum har vært en nøkkelspiller i en historisk upopulær regjering, har han for det meste virket kampklar.

Da er det kanskje ikke helt merkelig om det faktisk stemmer at han virket enda litt mer offensiv i talen til eget parti nå. For mye tyder på at ting kan være i ferd med å snu for regjeringen.

For all del, det er tøffe tider, både der ute og her hjemme. Men etter at regjeringen i to år har pekt på makrotall og sagt at det viktigste er å holde igjen pengebruken og sørge for at vi kommer gjennom dyrtida med lav arbeidsledighet og økonomien under kontroll, ser det nå ut som om pilene kan snu. Kanskje, om lykken står oss og regjeringen bi.

Vi er absolutt ikke ut av skogen ennå, men vi er kanskje på vei. I så fall vil Vedum og resten av regjeringen plutselig kunne drømme om å få forlenget sin periode i regjering fra fire til åtte år.

Det var ikke Vedum selv, men Marit Arnstad som sa det rett ut i sin tale til landsstyret: Det er ingen grunn til at regjeringen ikke skal tro på gjenvalg. Så rart at det enn kan virke etter et halvdårlig valgresultat for Senterpartiet og noe som minner om katastrofetall for Arbeiderpartiet, er det enklere å tro på henne nå enn for bare noen måneder siden.

I alle fall om de store, tunge prosessene som så smått har begynt å virke til regjeringens fordel fortsetter i samme retning.

Renta har kanskje slutte å øke og kan etter hvert krype nedover igjen, inflasjonstallene internasjonalt må fortsette en positiv trend vi har sett i det siste – og regjeringen må be til høyere makter om at fulle gasslagre i Europa og vannmagasiner i Norge som nesten skvulper over faktisk betyr lavere strømpriser til vinteren.

Selv har Vedum tenkt å bidra til bedre tider med en fempunktsliste som han presenterte for partiet sitt mandag. Folk skal få bedre hverdagsøkonomi, og flere skal i jobb. Senterpartiet skal sørge for et trygt Norge, og at vi har nasjonal, demokratisk kontroll over naturressursene. Og så lovet han å se og bruke hele Norge.

Vedum lover ingen revolusjon, med andre ord. Det er kjente toner fra Senterpartiet. Men det er noe med den lista som kunne minne om gamle dager, om den utgaven av Trygve Slagsvold Vedum som var overalt som opposisjonens fremste talsmann mot Erna Solbergs regjering for bare noen få år siden.

Opposisjons-Vedum var ekstremt god til å koble verdens gang til Senterpartiets kjernepolitikk. Han har vært litt fraværende en stund nå, men mandag var det mulig å kjenne igjen denne gamle utgaven av mannen. Senterpartiet har troverdighet på beredskap. Da bør det ikke være en umulig oppgave å snu verdens beskaffenhet til noe som gir Senterpartiet mer tyngde som regjerende parti.

Det er fortsatt en lang vei å gå. Men det begynner å bli en stund siden forrige gang Vedum slo fast at Senterpartiet ikke skal være et parti på 8–10 prosent, men mye større og viktigere enn som så. Den utgaven var tilbake mandag.

Det kan tyde på at Senterpartiet aner at vinden er i ferd med å snu, og at finansministeren kan bli enda lettere i steget framover. Og at regjeringen blir sittende en god stund lenger enn de fleste trodde for bare kort tid siden.

