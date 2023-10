Presset er størst på Vålerenga

Geir Bakkes retur til Åråsen er behørig omtalt og diskutert siden den kontroversielle overgangen fra Lillestrøm til Vålerenga 12. juli.

Han påsto den gangen at han var både gul og blå, men det øret hører ikke supporterne på. I Lillestrøm er det opplest og vedtatt at han gikk for penga, i Vålerenga ønsket de ham velkommen hjem.

– Det var de første årene mine i Vålerenga jeg lærte mest om trenerjobben, sa han til undertegnede etter at den nye kontrakten var signert. I de tidlige 2000-årene opplevde han nedrykk, opprykk, cupfinaleseier, nesten nedrykk igjen og seriesølv- og gull. Da var han assistent under Kjetil Rekdal de siste sesongene.

Han kom til Lillestrøm for å få dem opp igjen til Eliteserien etter klubbens historiske nedrykk i 2019. Den gang Lillestrøm hentet Tom Nordlie som en kriseløsning fra Skeid, for så å tape den avgjørende kvalifiseringskampen mot Start på Åråsen, en kamp ingen av dem som opplevde den, vil glemme. Nyttårsaften 2019 ble Geir Bakke presentert som klubbens nye trener.

Sammen med Petter Myhre fikk Geir Bakke Lillestrøm rett opp igjen, og de som var på Intility 1. mai i år, vil neppe glemme den kampen heller. 4–3 til Lillestrøm etter to sene scoringer, den siste langt inne i overtiden. Da het trenerne Dag-Eilev Fagermo (VIF) og Geir Bakke (LSK). Ingen, absolutt ingen kunne forutsi da at neste kamp mellom lagene skulle ledes av Geir Bakke (VIF) og Eirik Bakke (LSK).

Det sies at disse kampene lever sitt eget liv. Det gjør de til de grader, slik at NFF har satt opp sin egen sikkerhetssjef Geir Ellefsen som delegat til denne kampen. Han har vinket av oppgjør på Åråsen før. Men det er dommer Rohit Saggi som eventuelt må gjøre det søndag. Vi håper ikke det går så langt, men det er opplagt at det må iverksettes tiltak rundt Geir Bakke på Åråsen. Han som framstår som bransjens snilleste mann har skapt sterke bølger av raseri på Lillestrøm.

Men for Geir Bakke handler det om å evne å fokusere på det sportslige, og bare det. For kampen er isolert sett langt viktigere for VIF enn for LSK. Lillestrøm er på sikker grunn, men er også ute av medaljekampen og de to siste hjemmekampene mot Haugesund og Odd er det vrient å skape noe engasjement rundt. Derfor blir søndagens kamp høstens store fotballopplevelse på Åråsen.

Hvis VIF skulle reise hjem med null poeng har laget begge beina plantet i bunnstriden igjen der de møter Rosenborg i neste runde. De har også igjen nedrykksrivalene HamKam (borte) og Stabæk (hjemme). Det var intens skadefryd på Oslo øst da Lillestrøm rykket ned, det vil ikke bli noe mindre motsatt vei. LSK-supporterne lanserer nye hettegensere til denne kampen med det enkle budskap: Hater enga.

På Lillestrøms treninger denne uka har det vært stort folkeliv, en av dagene møtte mange skolebarn opp for å minne om at hele bygda er opptatt av denne kampen. Vålerenga har fått trene i fred på Intility, men har bare hatt to fullverdige treningsøkter etter at alle landslagsspillerne kom hjem fra forskjellige oppdrag.

Null poeng for Lillestrøm spiller nærmest ingen rolle for dem utover smerten ved å tape kampen. Null poeng for VIF er ny krisemaksimering. Men de har bare ett tap på sine fem siste bortekamper og vet at de har kvaliteter til å slå dette LSK-aget som er svakere enn det som stilte på Intility 1. mai. Ikke minst er matchvinner Akor Adams borte. Også Vålerenga har skiftet ut mange spillere, seks av dem som startet mot Lillestrøm 1. mai, starter definitivt ikke i dag: Sjøeng, Hedenstad, Heggheim, Juklerød, Thiago Holm og Jatta.

Midtstopperen Eneo Bitri og spissen Andrej Ilic har vært suksessfulle signeringer for VIF i sommer og begge debuterer i dette derbyet der man står med den utrolige rekka 34-28-34 i seire, uavgjort og tap i seriekamper siden 1954. Jevnere kan det ikke bli. Og det er like åpent denne gangen også. Norsk fotball må bare takke for at vi har denne duellen.

Skal Geir Bakke juble med vinnerlaget for andre gang i år, men med motsatt klubb?

PS. Det blir ett minutts stillhet før avspark på alle arenaer i de to øverste divisjonene søndag for å minne de to ofrene for terrorangrepet i Brussel i forkant av landskampen mellom Belgia og Sverige tidligere i uka.

