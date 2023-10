Det siste steget er innen rekkevidde, VIF

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga må klare seg uten fristende Uefa-millioner i sin videre jakt på europeisk fotfeste. For det er det det handler om på dette nivået. Prestasjonen var bedre enn resultatet, men den personlige feilen på overtid illustrerte situasjonen. Feil straffes ubønnhørlig.

Olga Carmona har vært gjennom en sentrifuge av følelser og inntrykk dette året på veien til å få Real Madrid inn i Mesterligaen. Hun ble som sagt matchvinner i VM-finalen mot England før hun fikk budskapet om sin fars bortgang timer etterpå før hun gikk inn i tidenes mest triste postfinale-såpeopera som fikk finaleseieren til å drukne helt. Denne kvelden var hun en del av en real og god fotballkamp der det blåkledde Oslolaget, fortsatt uten noen hovedsponsor på brystet, ga det velklingende mesterlaget sterk motstand.

Det er små marginer i denne bransjen. Hadde Olaug Tvedtens frispark i tverrliggeren gått fire centimeter lavere kunne dette blitt en helt annerledes kamp med et mulig motsatt utfall. Og milliondøra hadde åpnet seg for Vålerenga. Slik er fotballen, slik er de små marginenes spill, slik er stang ut kontra stang inn.

Real Madrid har ikke de samme merittene som sine mannlige kollegaer, laget er ennå ikke ti år gammelt, men det er en grunn til at det er verdensmestere i laget og at de er ubeseiret i den spanske ligaen til nå. Den spanske ballbesittelsen gjelder også den kvinnelige delen av spillet. Men det er ikke den som avgjør fotballkamper. Det er evnene i målgården på begge sider. Og når det står 1–5 etter to kamper er det en enkel og logisk oppsummering av styrkeforholdet.

Vålerenga har mistet offensiv kraft ved at Elise Thorsnes måtte flyttes ned som midtstopper i høstsesongen, delvis mot sin egen vilje. Og i denne helt avgjørende kampen var Mimi Löfwenius ute med karantene. Olaug Tvedten har vært årets beste spiller i VIF, det er et mysterium at hun ikke brukes på landslaget og det er et mindre mysterium hvis europeiske storklubber snapper henne opp.

Kanskje krefter rundt VIF nå har sett hvor nære de er til å ta det siete steget internasjonalt. 6000 tilskuere møtte opp på Intility denne kvelden og de likte de de så. Både Real Madrid og VIF takket sine tilhengere, det var jo et hundretalls spaniere også. Publikumstallet er minst tigangeren fra seriekampene. Men for å komme i posisjon igjen må laget vinne noe i Norge. Nå er det Brann som får gleden av å entre Mesterligaen og som dermed tilføres midler ingen andre norske kvinneklubber er i nærheten av.

Dette VIF-laget kjemper på mange fronter. Nå skal de inn i gullkamp med Rosenborg både i serien og cupen. Første hinder er naborival Lyn som spiller årets første (!) reelle hjemmekamp når de møter Vålerenga på Kringsjå søndag. Vålerenga kan vinne både serien og cupen, men da må de ikke senke seg ned i kampene mot norske lag.

