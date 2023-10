Jappetid for Jonas

Ventetida har vært lang. Kravene og forventningene om at noe måtte gjøres med mannskapet til Jonas Gahr Støre, har vært mange. Målinger på 15-tallet i vinter og krisevalg på 21,6 prosent gjorde det klart at regjeringen trengte nye krefter.

Det har nesten i hele regjeringens to år lange historie vært et skrikende behov for nye ansikter og nye stemmer å nå fram til folk og velgere med. Noe nytt blod er tvunget fram av uheldige omstendigheter, Hadia Tajik og Odd Roger Enoksen (Sp) forsvant fort, og Ola Borten Moe (Sp) og Anette Trettebergstuen måtte gå av i sommer.

Stortingets benker er snart fylt opp med bitre partitungvektere og eks-statsråder

Valget kom og gikk uten at statsminister Støre tok grep. Resultatet var svært ventet, men var likevel en formidabel katastrofe, og Støre lovet sitt parti bot og bedring. I går kom første del av Støres løsning på partiets problemer. Statsministeren bytter om på A-laget, og henter opp fra juniorstallen.

Nå handler han for å styrke laget mot stortingsvalget. Hele fem nye ansikter, de fleste av dem uten furer og sår fra rikspolitikken. Snittet på Støres innbyttere i regjering er 38 år. Yngstemann er 31 år, heter Andreas Bjelland Eriksen og er landets nye klima- og miljøvernminister.

Eriksen framstår som ganske typisk for Støres tenkning − velutdanna (siviløkonom fra Bergen og Bologna, juss fra Oslo). Siden i sommer har han jobbet ved Statsministerens kontor, og har åpenbart imponert statsministeren. Fra før har han sine to nestledere Tonje Brenna (35) og Jan Christian Vestre (37) i sentrale posisjoner. Kristoffer Thoner, Støres nærmeste rådgiver, er 37. Det er mer Yap − young aspiring professional − enn arbeiderklasse over Støres nye, toppa lag.

I alt får landet nå sju nye statsråder. Espen Barth Eide bytter bort Klima- og miljødepartementet og erstatter Anniken Huitfeldt som utenriksminister. Det er ingen svekkelse av Støres mannskap. Tonje Brenna går fra kunnskaps- til arbeidsminister. Brenna erstatter regjeringens kanskje svakeste kort, Marte Mjøs Persen. Hun fikk to sjanser som statsråd, først som energiminister, siden som statsråd på et svært viktig felt for Arbeiderparti-regjeringen, uten å imponere.

Støre har valgt å løfte opp unge folk, typer som skal bli framtida for Arbeiderpartiet. Slik han gjorde med Brenna og Vestre høsten 2021, og nå med Eriksen og den svært populære Stavanger-ordføreren Kari Nessa Nordtun (37). Men Støres ungdomsprosjekt har fallhøyde. Erfaring fra både rikspolitikk og det virkelige arbeidslivet, kanskje også folkelighet, blir mangelvare. Hvordan partiets tradisjonelle velgere vil reagere, er selvsagt ikke gitt. Det er viktig med framtid, men partiet må ikke glemme sin fortid. Men har Støres lag rett balanse?

Ut forsvinner fiskeriminister Bjørnar Skjæran, som nå må begynne å bli en svært bitter mann. Hans tid i partitoppen ble kort og brutal. Hentet inn som ny nestleder etter Trond Giske i 2019, men ble i våres kastet fra vervet og tvunget ut av sentralstyret. Nå mistet han også statsrådsjobben. Det er et voldsomt fall for han.

Statsminister Støre skulle rydde opp og skjerpe greiene. Men igjen regnet det på festen hans. Som en slags selvoppfyllende profeti, vil det seg ikke helt for statsministeren. Eller partiet hans. Regjeringens nye start er tynget av de mange lekkasjene, og ryktene om støy og uro i partiet, som har kommet i forbindelse med den nye regjeringskabalen.

De nye på Støres lag satt som storøyde konfirmanter på pressekonferansens første rad når Støre måtte svare på spørsmål om alt annet enn dem. Prosessen med å sette sammen nytt Støre-lag er blitt helt overskygget av et annet stort menneskelig drama. I tillegg til Skjærans brutale skjebne, er veteran og partiedderkopp Anniken Huitfeldts fratreden oppsiktsvekkende. Og kilde til konflikt innad i partiet. Hun presses ut.

Hennes fratreden er naturlig gitt Solberg-sakens prinsipielle paralleller til Huitfeldts ektemanns aksjekjøp. Hun hadde statsministerens tillit etter at saken ble kjent, men ikke nå lenger. Habilitetsproblemene er i sum blitt for tyngende for det politiske Norge, det bekreftet statsministeren, og derfor måtte Huitfeldt gå.

Nå skal Støre gå framover med nye folk. Det mangler ikke store og viktige oppgaver, og han virker motivert og sterk, men marsjen med nytt mannskap halter allerede. Stortingets benker er snart fylt opp med bitre partitungvektere og eksstatsråder. Er de også med på laget?

