Fremtiden ser lys ut selv om det neppe blir mesterskap denne gangen heller

Norge har ikke vært i mesterskap siden 2000, og har egentlig ikke vært spesielt nære på å kvalifisere seg for så mange mesterskap siden. Vi kan alltids dra frem Thomas Myhres tabber og at Markus Henriksen spilte spiss mot Ungarn, men det norske landslaget har ikke vært gode nok til å gå til mesterskap.

Det er vi trolig ikke nå heller, selv om det fortsatt kan bli muligheter via Nations League-omspillet. Det vil i så fall være en bonus, da det er mye som skal falle Norges vei for at vi skal få en ekstrasjanse der. Selv om nok et mesterskap går uten norsk deltagelse, er det lysere på landslagshorisonten nå enn på aldri så lenge.

Mye av det norske håpet i fremtiden vil selvsagt også ligge på Erling Braut Haaland, som har gått glipp av viktige nøkkelkamper for Norge også i denne kvalifiseringen. Mot Skottland var han byttet ut, da skottene slo tilbake og vant det som blir en helt avgjørende kamp, men Braut Haaland kan ikke gjøre det alene på den internasjonale scenen. Det kan ei heller Martin Ødegaard, men også bak dem ser det stadig bedre ut.

Antonio Nusa har tatt Norge med storm, og leverer den ene praktkampen etter den andre med flagget på brystet. Mot Kypros fikk også Oscar Bobb debuten, og i bakhånd har vi spillere som Andreas Schjelderup, Isak Hansen-Aarøen, Kristian Arnstad, Sivert Mannsverk, Christos Zafeiris og Osame Sahraoui. Kombinert med dagens spillere på det norske landslaget produseres det offensive talenter i hopetall.

Problemet i mange år har vært bakover i banen, og spesielt på keeperplass og stopperplass. Ørjan Nyland har vært det klare førstevalget i mange år, uten at han har spilt nevneverdig mye fotball, men etter at Yassine Bounou ble solgt til Saudi-Arabia har Nyland kjempet til seg førstekeeperplassen i Sevilla. Det er svært godt nytt, kombinert med at Leo Østigård får stadig mer spilletid i Napoli og at Kristoffer Ajer begynner å få ut potensialet alle har ventet på. På backplass får både Birger Meling og Julian Ryerson jevnlig spilletid, både i hjemlig liga og i Champions League.

Selv om de norske talentene bakover i banen ikke har gjort seg like gjeldende så langt, er det flere bakover i køen som kan utfordre om plasser i de kommende årene. Det er noe vi trenger, da Stefan Strandberg også i denne kampen beviste at han langt fra er noen fremtidens mann på landslaget. Han starta slurvete og ga vekk noen enkle pasninger, før han kastet seg inn i duell med egen keeper.

Det førte til at ballen trillet mot eget mål, men VIF-stopperen ble reddet av en målkåt Alvaro Morata som tok ballen før den trillet i mål og dermed ble målet annullert for offside. Strandberg er en stopper som trives best med spillet foran seg, og i et ventet kampbilde på Ullevaal hadde ballen veldig mye ball mens Norge forsvarte seg lavt. Da kan Strandberg være god til å stange unna, men i kamper der Norge skal være best er hans mangel på fart et stort problem.

Mot et heller grått spansk lag var det også en ganske grå første omgang, der Spania trillet ball uten å skape de helt store sjansene. Norge verken evnet eller turte å spille så mye ball, i fare for å bli kontret på, og dermed ble det ikke verdens mest severdige fotballkamp. Spanjolene er bedre teknisk, mer kyniske og har et jevnere lag enn det Norge har, selv om vi akkurat nå har mer ekstremkompetanse i Haaland.

Mange vil peke på Ståle Solbakken og si at det er en katastrofe at Norge ikke kom seg til EM med Haaland og Ødegaard, men to spillere gjør ikke et landslag. Når vi får flere av den yngre generasjonen inn, litt mer erfaring på spillere som Antonio Nusa og Oscar Bobb er det gode muligheter for å kvalifisere seg til et verdensmesterskap som har est ut.

Det er typisk norsk å mislykkes i siste liten, og i denne kvalifiseringen er vi bare fem dårlige minutter mot Skottland unna en avgjørende gruppefinale mot nettopp Skottland. Som Norge helt sikkert hadde tapt, tradisjonen tro, men det bor noe i den nye generasjonen norske spillere. En fryktløshet og en selvsikkerhet som skriker hvorfor kan ikke vi i stedet for dette får vi ikke til.

Hvis spørsmålet er om Norge kommer seg til et mesterskap igjen snart, er svaret for meg ja. Det vi har sett av Antonio Nusa denne høsten og den nye generasjonen norske fotballspillere gir meg det håpet. For Norge er det viktigste nå å få ut det spillerne er gode for på landslaget, og dermed blir det langt større press på Ståle Solbakken neste kvalifisering. Hvis vi kommer like skjevt ut da, er det adios også til Ståle.

---

Kampfakta

EM-kvalifiseringen gruppe A, runde 8

Norge – Spania 0-1 (0-0)

Ullevaal stadion, 25.885 tilskuere

Mål: 0-1 Gavi (48.)

Gule kort: Oscar Bobb, Norge. Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alvaro Morata, Spania.

Dommer: Tobias Stieler, Tyskland

Norge (4-3-3): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Leo Østigård, Stefan Strandberg (Kristoffer Ajer fra 77.) , Birger Meling – Sander Berge, Patrick Berg (Antonio Nusa fra 59.), Martin Ødegaard – Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt fra 77.), Erling Braut Haaland, Oscar Bobb (Alexander Sørloth fra 59.)

---





