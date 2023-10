Også Støre taper på Solberg-saken

Man skulle kanskje tro at norsk politikk var en balanseøvelse, en slags maktens vektskål, der nedtur for ett av våre to store styringspartier skulle utløse oppdrift for det andre. Men nei, regelen gjelder ikke for Jonas Gahr Støre.

Erna Solbergs fall er ikke statsminister Støres store sjanse. Hans Arbeiderparti går tilbake på ny måling. Sosialdemokratene blir med ned. Det er utrolig at partiet taper oppslutning midt i tidenes største Høyre-skandale. Hva kan det skyldes?

Ofrer han Huitfeldt, øker det presset på Solbergs avskjed

På Dagsavisens ferske måling går Høyre tilbake med 3,2 prosentpoeng. Noe annet ville vært vilt sjokkerende etter en full måned der partiets leder har stått i den største politiske skandalen i norsk politisk historie. Det er en kraftig tilbakegang og en tydelig beskjed fra mange velgere.

Erna Solbergs parti straffes for sin leders svake dømmekraft når det gjelder habilitetsreglene. Ektemannens aksjehandler på hennes vakt som landets statsminister, har opprørt en hel nasjon, og partiet gjør følgelig sin svakeste måling på nesten to år med 25,1 prosent. Men Høyres velgere setter seg bare på gjerdet.

Det vil være riktig å si at Solberg-saken har gitt ytterligere fart på nedturen for Høyre. For partiet har vært på defensiven i over et halvt år. Siden supermålingen i mars, da Solberg surfet på den blå bølgen og fikk 36,9 på vår måling, har partiet tapt 11,8 prosents oppslutning. Siden august er fem prosent borte. Denne målingen er den tredje på rad der Solbergs parti taper oppslutning.

Det er fattig trøst for et Arbeiderparti i krise. Valgresultatet ble like svakt som forventet, men utløste likevel et rituelt sjokk internt i partiet og med en like forutsigbar «havarikommisjon». Siden valget i september har alt handlet om Erna Solbergs feil, men likevel fortsetter Arbeiderpartiets blytunge tilværelse. En oppslutning på 19,3 − tilbake under 20 prosent − er lavere enn ved lokalvalget, og under stortingsmålingen vår i september. Når Erna taper velgernes tillit, ser de ikke til Jonas. Ikke engang i protest. Det må bekymre.

Tapet av alle landet største byer påvirker garantert oppslutningen om Arbeiderpartiet. Ingen er begeistret over å henge med taperlaget. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har alle vippet i borgerlig retning og ut av partiets hender.

Men dette er verre: Kanskje opplever også velgerne at Arbeiderpartiets habilitetsproblemer i sum er like ille som Solberg-saken: De har ikke glemt hva det hele begynte med, habilitetssmertene til Ap-statsrådene Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna. Sp-statsråd Ola Borten Moes avgang for aksjespekulasjon tynger Ap-statsministeren. Og ikke minst utenriksminister Anniken Huitfeldts åpenbare parallell til Solbergs aksjeskandale. Den tidligere Høyre-statsministerens sak er grovere, mer dramatisk og spektakulær, men i prinsippet lik.

Derfor kan det være at SV gjør et byks fram på målingene. Partiet har «rene hender» og driver ikke med aksjespekulasjon på gutterommet når mor har lagt seg. Også Senterpartiet og Rødt styrker seg på målingen. Avstanden mellom blokkene er den minste på ett år.

Støres parti har ikke klart å skape distanse mellom seg og Solberg i høstens skandalesak. De to partiene ses ganske likt på av velgerne når det gjelder aksjehandel og maktbruk, og når det gjelder å sørge for sine egne. Støre fredet sin utenriksminister Huitfeldt, og satte seg og partiet i en umulig posisjon for å kritisere og vinne politisk på Høyre-lederens grove feil.

Det er ikke for seint for Støre å innrømme feil også på egen side, feil som må betales for politisk. Han kan legge Huitfeldt i potten sammen med Solberg, og se på det som prisen for å rette opp inntrykket og gjenoppbygge tilliten til begge våre to statsbærende partier. Ofrer han Huitfeldt, øker det presset på Solbergs avskjed.

Bare slik kan Arbeiderpartiet ta troverdig avstand fra Solberg-saken, med rak rygg be Høyre-lederen gå av – og vinne opinionen.

