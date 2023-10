Skal Vålerenga og KFUM bytte plass?

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det startet lovende denne kvelden med et VIF-lag som sprutet av energi og vant duellene. Men så fikk vi se hvorfor disse lagene ligger der de ligger. Vålerenga har slitt i hele år med å få til eget spill på hjemmebane og her tok Brann over hele banespillet og kom til de få sjansene de trengte for å vinne kampen. Attpåtil på den banen som har vært et mareritt for dem.

Det eneste sikre med Vålerenga er at Andrej Ilic scorer, men totalt sett skapte VIF alt for få sjanser. Ulrik Mathisen fikk aldri muligheten på øverste nivå da han var i VIF, her ble den tidligere Kjelsås-spilleren helt avgjørende for at også den nye kulturministeren jublet høylytt på tribunen. Da han ble felt av Simen Juklerød, som fikk kampens andre røde kort etter bare tre minutter på banen, forsvant Vålerengas moment.

Brann er oppe på bronseplass etter sin sjuende strake seier. Brann spilte med stigende selvtillit, i Vålerenga kom usikkerheten sigende da baklengsmålet kom. Slk er det med lag som vinner for sjelden. Laget står med bare to seire på hjemmebane i serien i år.

Før avspark hadde alle lagene rundt Vålerega tatt tre poeng: HamKam, Haugesund og ikke minst Stabæk. Så i det lagene entret banen var Vålerenga ett poeng over kvalifiseringsplass. Og tre poeng fra direkte nedrykk. Men dette har klubben lært seg å leve med lenge nå. Ville det prege spillerne? Det tenkte de forhåpentligvis ingenting på. Men nå ligger de der igjen. Med spøkelset jagende bak seg. Et skadeskutt Rosenborg kommer senere i høst, Stabæk likeså. Men før det er Lillestrøm på Åråsen neste oppgave om to uker. Det er bare å stålsette seg, ikke minst for Geir Bakke.

Tidligere på dagen hadde KFUM Oslo skaffet seg sju poengs luke i 1. divisjon og er bare få kamper unna et historisk opprykk. Vi kan få to Oslolag i Eliteseren neste år, vi kan få ett og vi kan i verste fall få ingen. Men så galt går det ikke.

Men folk flest i Oslo har ikke fått med seg det lille underet KFUM er i ferd med å skape. Her er det bare å følge laget i innspurten. Det gjenstår bare fire kamper i OBOS-ligaen og KFUM trenger ikke en gang vinne resten av kampene. Tro det eller ei. Vi tror det.

Vi tror heller ikke Vålerenga rykker ned. Men vi er mindre overbevist i den saken. Det utrolige kan skje at Vålerenga og Kåffa bytter plass. Eller møtes i kvalifisering. Men du tror det ikke før du får se det.

