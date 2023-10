Slik kan DU utnytte kulturkrigen

---

Reklame er vanskelig. Det veit alle som har prøvd å få en liten business opp å stå i sitt liv. Alle som har skrivi en låt veit hvor komplisert det er å få folk til å høre på den. Og alle som lager avis veit hvor viktig det er å få abonnenter. Eller mer presist: Hvordan få den oppmerksomheten som gjør at du kan få abonnenter etterpå.

Men i disse dager er løsninga blitt enkel. Hver gang noen gjør eller sier noe som helst som det, hvis man virkelig vrir huet til maks, går an å tolke inn i konfliktområdet «woke», så skrus flomlysene på. Såpass kraftig at man kan bli solbrent på minuttet.

Om jeg virkelig skulle bli rik, skulle jeg begynne å gi bedrifter råd om hvordan de kan skape debatt om seg selv. Det er nemlig blitt nesten flaut enkelt. Alt du trenger er noe som kan trigge «woke»-refleksen til norsk offentlighet. Og for å si det sånn: Det skal ikke mye til.

Våre herlige woke-riddere skanner nemlig både aviser og sosiale medier hver eneste dag med lykt og lupe etter noe som kan virke «hysterisk». Og så reagerer de fullstendig hysterisk. Hver eneste gang.

Denne gangen var det navnebytte hos et obskurt (men utmerka) radioprogram på P2. Neste gang kan det være deg.

La oss finne et «case», for eksempel Dagsavisen. Denne avis er i og for seg i ålreit form, vi spiste kake i redaksjonen denne uka fordi vi hadde så gode tall på nettavisa. Men likkavæl. Vi kan alltids få litt flere abonnenter. Så da lager vi følgende reklameplan:

1: Bytte farge på logoen. I en pressemelding skriver vi at Dagsavisens rødfarge har hatt litt blått i seg, noe som gjør den litt brun og kan minne leserne på høyreekstremismens frammarsj i Europa. For å ikke støte leserne bytter vi den til en klar og ren rødfarge.

Forventet resultat: Minst én rasende lederartikkel i Subjekt, og et par tre rasende redaktører av den gamle skole vil nok kjapt rykke ut i Medier 24.

2: Kvotering: For å sette søkelys på kvinneundertrykkingen i samfunnet vil vi ha minst 20 prosent kvinnelige kilder en hel dag.

Forventet resultat: Selv om vi allerede har langt flere kvinnelig kilder enn det, håper jeg, vil grepet få hele NHO til å skrike opp om «lave forventningers rasisme».

3: Bytte adresse: Vår nåværende adresse i Grubbegata minner for mye om «Gubbegata», så for å ikke støtte opp om eldre menns alt for fremstående posisjon i offentligheten flytter vi til Kjerringstredet.

Forventet resultat: Det kan fort bli nedsatt et nytt mannsrolleutvalg etter en så sjokkerende nyhet.

Men det kan bli enda dummere, og fortsatt skaffe klikk! Jeg lover!

4: Dagsavisen proklamerer høyt og klart at for å redde klimaet vil vi nå gå over til en hundre prosent elektrisk maskinpark. De gamle bilene våre er uansett for lengst lagt ut på Finn, men det trenger vi ikke si til noen.

Forventet resultat: Bompengepartiet gjenoppstår i protest, lager tutekø på Østre Aker Vei et helt kveldsrush til ende.

5: Fordi noen kan oppleve svart som støtende bytter vi farge på tekstene i avisa til bare 99 prosent svart og én prosent magenta.

Forventet resultat: SIAN blokkerer inngangen vår i flere uker og skaffer oss masse oppmerksomhet.

6: Og sist, men ikke minst: Fordi Alf Prøysen er outa som homofil i flere biografier fjerner vi alle de gamle Snuttene han skreiv i avisa. Av respekt for at det finnes flere legninger og ikke minst kjønn.

Forventet resultat: Hele den sinteste antitransgjengen lager så mye frokostmøter at Youngstorget blir stappa fullt av potensielle abokjøpere resten av høsten.

Og til slutt er det klart: Alle blir rasende! Men vi får i det minste abonnenter. Det er jo noe.

