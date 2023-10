Drømmen om et liv i frihet

13. september 2022 ble den kurdiske kvinnen Jina Amini arrestert i Teheran av moralpolitiet i Iran. Vitner forteller at hun ble banket opp og senere fraktet til et interneringssenter i den iranske hovedstaden.

Her skal hun ha havnet i koma. Jina Amini døde noen dager senere på sykehus. Dødsfallet i moralpolitiets varetekt skapte voldsomme reaksjoner og uker med demonstrasjoner.

Det er å håpe at Nobelkomiteen med denne prisen bidrar til at drømmen om retten til liv og frihet i Iran kommer nærmere.

Et drøyt år senere ble den iranske menneskerettsaktivisten og journalisten Narges Mohammadi tildelt Nobels fredspris for 2023. Hun får prisen for sin «kamp mot undertrykking av kvinner i Iran» og «kamp for menneskerettigheter og frihet for alle», heter det i begrunnelsen fra Nobelinstituttet.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen viste også til fengslingen Dina Ahmadi under presentasjonen av årets prisvinner.

Mohammadi er 51 år gammel og sitter fengslet i hjemlandet Iran. Hun skal være fengslet totalt 13 ganger for sine protester, og dømt fem ganger. Nobelkomiteens leder kunne fortelle at Mohammadi er dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag.

Allerede har de første ropene kommet om at Mohammadi må løslates så hun kan motta prisen i Oslo selv. Det faller trolig på steingrunn. Om noe vil presteskapet bli enda mindre mildt stemt av Nobelkomiteens avgjørelse.

[ Bjørn Olav Jahr: VG har hatt tungt for det i Baneheia-saken ]

Det gjør den bare enda viktigere. Som Mohammadi selv skrev på sosiale medier fra fengselet i september: «Jo mer de fengsler oss, jo sterkere blir vi».

Under mottoet «kvinne – liv – frihet» deltok flere hundre tusen iranere i fredelige protester mot myndighetenes brutalitet og kvinneundertrykking i etterkant av at Jina Amini døde. Prestestyret slo hardt ned på protestene, og mer enn 500 demonstranter mistet livet i ukene det pågikk.

Det er disse modige demonstrantene som reiste seg mot presteregimet i Iran som nå får en internasjonal anerkjennelse for sin innsats. Den kampen de har kjempet for iranske kvinner, er uvurderlig, og fortjener vår alle støtte vi kan gi. La oss ikke glemme hva de iranske kvinnene faktisk kjemper for: Så basale rettigheter som å få gå fritt på gata, kle seg slik de vil og få sin stemme hørt.

Samtidig er kampen for kvinners rettigheter i Iran en kamp for menneskerettigheter, og for demokrati og frihet – for alle.

Det er langt fram, men det er å håpe at Nobelkomiteen med denne prisen bidrar til at drømmen om retten til liv og frihet – for kvinner, men også menn – i Iran kommer nærmere.

[ Reidar Sollie: Plutselig er de to neste VM i fotball fordelt. For FIFA-styret får jo viljen sin ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen