VM-reisen til Saudi-Arabia

Fotball-VM i 2030 skal arrangeres i Marokko, Portugal og Spania, med åpningskamper i Argentina, Uruguay og Paraguay i anledning VMs 100-årsjubileum.

Fotball-VM 2034 får to søkere: Saudi-Arabia og Australia. Andre kontinenter får ikke søke. Man trenger ikke være fotballagent for å skjønne at Saudi-Arabia er den store favoritten.

Dette bestemte FIFA-styret på deres digitale møte denne uka. Som vanlig kommer avgjørelsene derfra bardust på resten av fotballverden. Ja, vedtakene skal formelt tas på neste års FIFA-kongress, men alle skjønner at dette vil gå veien.

Kritikken mot VM i Qatar har mer eller mindre prellet av verdens mektigste særforbund og president Gianni Infantino tar som vanlig de store ordene i bruk: – I en splittet verden går Fifa og fotballen sammen, var hans budskap etter at planene for VM i 2030 ble presentert.

De går nok glatt gjennom også på Fifa-kongressen, men hvordan blir motstanden mot Saudi-Arabia organisert? I det VM-finalen i Qatar var over rett før jul, gikk spekulasjonen om at Saudi-Arabia ville bli neste kontroversielle søker. Mange europeiske land avviste tanken. Hva gjør de nå?

For dette var budskapet fra Saudi-Arabias fotballforbund da de denne uka offentliggjorde at de ville søke: – Ambisjonen er å levere et mesterskap i verdensklasse og hente inspirasjon fra Saudi-Arabias pågående sosiale og økonomiske samfunnsreformer og landets dyptliggende lidenskap for fotball.

Brudd på menneskerettigheter og sportsvasking var hovedkritikken mot Qatar og vil bli den samme mot Saudi-Arabia. Men alle ser nå hvordan de bygger opp fotballen sin ved å hente store navn fra Europa og bruke oljepenger på sportsvasking på høyeste nivå. Golfstaten bruker også milliarder på andre idretter. Men det er stort sett fra et mindretall av europeiske nasjoner kritikken kommer. Store deler av verden bryr seg ikke, eller bare klapper vedtakene igjennom.

VM i 2026 går som kjent i USA, Mexico og Canada og med seks nye land (!) i Europa, Afrika og Sør-Amerika som delvis arrangører av 2030-VM, er både nasjoner og kontinenter ryddet av veien slik at rotasjonsprinsippet fortsatt kan gjelde og VM 1934 kan lande i Saudi-Arabia.

