Trygge Vålerenga

SANDEFJORD (Dagsavisen): Man så det da Stefan Strandberg stilte seg opp for å ta straffesparket etter pause på Jotun Arena. Foran den fullsatte borteseksjonen med VIF-supportere sto han og ventet på dommerens klarsignal. I rolig hoftefest. Så dengte han ballen med full kraft opp i nettaket og jublet foran VIF-supporterne.

Den økende tilskuerstøtten på bortebane preger også laget. Den neste bortekampen mot Lillestrøm om to uker, ble utsolgt på sju minutter. Frykt og frustrasjon er erstattet med selvtillit og mer effektivt spill.

Ja, Sandefjord trykket på i sluttminuttene, men uten at det noen gang ble kritisk. For keeper Jacob Storevik er en del av denne tryggheten. Den tidligere Sandefjord-keeperen sto der han skulle uten at det var nøvendig med tv-redninger for å stoppe avslutningene.

For Vålerenga er det viktig å dyrke den tryggheten de har opparbeidet seg på bortebane. Med unntak av det forventede tapet i Bodø sist helg, har de kommet hjem med poeng fra Molde og Stavanger og vunnet i Drammen i høst. Denne kvelden hadde de rimelig kontroll hele veien og fra tribuneplass så det ut som stoppertrioen hadde et evigvarende internseminar. De fikk tid til å diskutere både egne posisjonering og kanskje strømprisene også.

Sandefjord og Vålerenga har i praksis hatt en helt lik sesong. Fem seirer, seks uavgjorte og elleve tap på de første 22 kampene. Men Sandefjord har scoret fire flere mål enn Bakkes (og Fagermos) menn. Etter kampen er Vålerenga foran både i poeng og målforskjell. Det skyldes ikke minst Mohamed Ofkir, som før matchen ble kåret til fjorårets beste Sandefjord-spiller. Søndag var han Vålerengas beste.

Denne kampen skulle egntlig vært spilt 25. juni, men ble utsatt på grunn av VIF-spillere på aldersbestemte landslag. At lagene skulle likt på tabellen 1. oktober, var det ikke mange som så for seg. - Vi kan ikke spille uavgjort resten av sesongen, sa Geir Bakke for noen uker siden.

Vålerenga har tre bortekamper igjen, de skal til Lillestrøm, Sarpsborg og Hamar. Før duellen på Hamar tror vi plassen i Eliteserien er sikret. For de fire hjemmekampene bør håndteres med poeng.

Nå kan Vålerenga ligge med beina høyt noen dager. Neste økt er mot Brann på Intility søndag om en uke.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag:

Sandefjord – Vålerenga 1-2 (0-1)

Jotun Arena: 4905 tilskuere.

Mål: 0-1 Andrej Ilic (39), 0-2 Stefan Strandberg (str. 56), 1-2 Danilo Al-Saed (68).

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Christian Borchgrevink, Simen Juklerød, Vålerenga.





---