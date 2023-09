Takk for forsøket, VIF

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Ingen kan gardere seg mot den avslutningen Faris Pemi Moumbagna leverte i sluttminuttene i dette herlige cupdramaet. Å levere et slikt brassespark i et helt avgjørende øyeblikk, er det bare å bøye seg i støvet for. Vålerenga ga det et forsøk og presset Glimt til det ytterste. Men for å nå en finale trenger man flyt, flaks og dyktighet. Bodø/Glimt hadde alt sammen.

Legg til den usannsynlige redningen til Nikita Haikin på overtid som hindret 3–3. I stedet kontret Glimt inn 4–2. Så små var marginene, så nært var VIF en real opptur med desemberfest i Oslo. Nå er det i stedet bunnstriden i Eliteserien resten av sesongen handler om.

Vålerenga har sterke minner fra sin siste cupfinale, i 2008. Det var Daniel Fredheim Holms og Moa Abdellaoues store dag. Finaleseieren over Stabæk er lagets siste tittel og dagene opp mot en finale skaper en atmosfære de mest lidenskapelige supporten elever lenge på. I 2023 var de nære, men det holdt ikke inn.

Da må VIF fokusere på det positive. Andrej Ilic er en av Vålerengas mest suksessrike signeringer i nyere tid. Serberen er ung og sulten, men har ikke de store merittene å vise til. Nå legges det merke til det han får til i Vålerenga. Med sin gode timig og sterke hodespill er han en betydelig forsterkning for dette laget. 23-åringen står med fem mål etter seks kamper, tre av dem har kommet mot Bodø/Glimt.

Innleggsføttene til Magnus Riisnæs (første VIF-mål) og Christian Borchgrevink (andre VIF-mål) er også en del av de offensive vibrasjonene til dette VIF-laget.

For Vålerenga og deres omgivelser var i hvert fall denne kampen en bekreftelse på at de har tøffheten og musklene til å ta opp med det som er et av Norges beste lag. Det gjenspeilet seg også på tribunen. Klanen ga det trøkket denne kampen fortjente og Glimt-supporterne viste at en mulig cupfinale betyr mye. Det var imponerende oppmøte en torsdags kveld.

Det er tross alt 30 år siden de sist kunne kalle seg norsk mester, siden den gang har de tapt tre cupfinaler, i 1996, 2003 og 2021. Den siste mot Molde, laget de skal opp mot igjen finaledagen lørdag 9. desember.

Fredag vil et NFF-utvalg antakelig foreslå å flytte cupfinalen til våren på fast basis. Dette var kanskje VIFs siste sjanse.

