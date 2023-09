Spøkelset i gult

Vålerenga jakter sin første cupfinale på 15 år og kan nå Europaspill gjennom den såkalte kjøkkenveien i norsk fotball. Men det oppleves neppe som noen snarvei når man for fire dager siden slapp inn fire mål mot laget man skal møte igjen. Torsdagens vinner av Vålerenga - Bodø/Glimt på Intility Arena møter Molde i cupfinalen 9. desember.

Amahl Pellegrino fikk lekt seg på Aspmyra søndag kveld. Det er sjelden kost, selv for Eliteseriens toppscorer, å score fire mål i samme kamp. For Vålerenga handler det igjen om å være oppmerksom på 33-åringen som har gjort vakre mål til sitt varemerke. Men det er sjelden at store seire og mange mål gjentar seg i neste kamp.

Mange opplever Bodø/Glimt som et lag som flyter på en endeløs suksessrekke, men det er grunn til å minne om at suksess i cupen sitter langt inne for Bodøgjengen. De har ikke vunnet cupen siden 1993 og de tre finaletapene siden (1996, 2003, 2021) er bitre erfaringer for alle som deltok. Og mange av dagens spillere var med på finaletapet for Molde (0–1) i 2021.

For Vålerenga er høstens viktigste oppgave å overleve i Eliteserien. Geir Bakke kom til et taperlag og det fortsatte litt for lenge før han og VIF fikk seks kamper uten tap. Som ventet kom den neste smellen i Bodø, slik at laget ligger fortsatt utsatt til. Tre dager etter kveldens semifinale på Valle venter Sandefjord i et nøkkeloppgjør i bunnstriden på bortebane. I Geir Bakkes hode er også den kampen langt framme i bevisstheten når det handler om å disponere mannskapet.

Men alle i og rundt VIF vet hvilken dessert en cupfinale kan bli etter et langt og tungt måltid uten særlig smak. Hvis Vålerenga har reddet plassen og går til cupfinalen lørdag 9. desember med noen gode opplevelser, kan sesongen 2023 få den avslutningen alle i blått drømmer om. Men da må laget få til noe eget spill og evne å utfordre Glimt uten å tømme seg for mye i forsvar. For Amahl Pellegrino har en liten Haaland-effekt, det er en spiller du alltid må ta forholdsregler imot. Han er et spøkelse i gult, men frykten trenger ikke overdøve forstanden. Vålerenga scoret to ganger på Aspmyra og har ingenting å være redd for.

Da VIF ble cupmestere i 2008 var seriemester Stabæk laget de utklasset etter å ha tapt stort for dem på Nadderud noen uker før. Grepet var å spille på de kvalitetene laget visste det hadde. Og i finalen blomstret duoen Daniel Fredheim Holm og Moa Abdellaoue. De slapp seg løs på Ullevaal. Det samme kan nederlagsdømte VIF-spillere gjøre på Intility i kveld.

