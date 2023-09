Kan en skiklubb gå til cupfinalen? Kjelsås mener ja

Da klubben kom seg til kvartfinale ble det skrevet historie på Grefsen stadion. Da klubben kom seg til semifinale ble det skrevet historie på Grefsen stadion.

Onsdag skal Molde få smake på det knusktørre kunstgresset på det som klubben selv kaller Oslos tak. Men det regner i Oslo så banen blir ikke så tørr som Kjelsås ønsker. Kampen må starte tidlig for slike arenaer er jo ikke rigget for tv-produksjoner i kveldsmørket. Skal underet skje igjen?

Vel. Siden Kjelsås slo ut Raufoss 2–1 i kvartfinalen 13. juli, har laget spilt fire seriekamper på Grefsen stadion: To uavgjorte, to tap. Resultatene skremmer ingen: Lyn 0-1, Vard Haugesund 0-0, Fløy Flekkerøy 1-3, Træff 1–1.

Hvordan i all verden skal Molde unngå å vinne dette. Svar: Ved å gå i den samme fella som Stabæk, KFUM Oslo, Jerv og Raufoss: Å fokusere på hvor elendig banen er og hvor lett dette uansett bør være. Sett utenfra har Kjelsås egentlig ligget til lading siden midten av juli. For i seriespillet i 2. divisjon har de som vanlig havnet der de alltid har vært de siste drøye 20 årene: De rykker verken opp eller ned.

Da Runa Nykkelmo Ulvang, Nora Sanness og Sigrid Leseth Føyen gikk Kjelsås inn til NM-gull i stafett i langrenn i vinter, var det klubbens fjortende NM-ttitel i denne øvelsen. På 80- og 90-tallet sørget Trude Dybendahl, Nina Skeime og Marit Mikkelsplass for at klubben hadde fast gullabonnement på denne øvelsen. I vinter tok også gutta NM-gullet i stafett.

Eirik Brandsdal har fire NM-titler alene, alpinisten Alexander Steen Olsen har to NM-gull allerede i tillegg til to gull i junior-VM. Det gror i skisporene på Linderudkollen og i Grefsenkleiva. Kristian Kjelling lærte å spille håndball her, Harald Eika Frey basketball (nå proff i Bobb i Bundesliga), men fotball?

Spør du en middels innvidd hva vedkommende forbinder med Kjelsås og fotball handler det om lange baller og spillestilen til Stig Mathisen. Derfor heter også jubileumsboka deres “Dobbelttak og langpasninger”, signert Stein Erik Kirkebøen.

Kjelsås skulle spilt i Eliteserien i 1999 (Tippeligaen som det da het). Men da de skulle sikre opprykket i siste seriekamp mot Ullern, som allerede hadde rykket ned til 2. divisjon, var laget lamslått på Ullernbanen. Tap 0–1. Ny sjanse i kvalifisering mot Kongsvinger. Etter 2–2 på Gjemselund kom det over 3500 tilskuere til Grefsen stadion 31. oktober 1998. Laget som hadde ledet 2–0 på Gjemselund, tapte 0–5 hjemme. Og det stemte kanskje det Stig Mathisen sa etterpå: – Det beste med å rykke opp til Tippeligaen ville være at vi ikke kunne rykke ned i 2. divisjon året etter.

Siden den gang har Kjelsås irritert mange og levert en rekke spillere til øverste nivå. En av årets cuphelter, Rasmus Eggen Vinge, har gått til Stabæk. Men matchvinner og overtidsekspert Jens Bonde Aslaksrud er fortsatt på plass. Og hvis det blir veldig mange skader kan kanskje TV2-profil Simen Stamsø Møller komme innpå? Det skjer neppe. Men han har noen innhopp for annetlaget i år.

Trener Eivind Kampen synes situasjonen er ganske surrealistisk, men han er også en ekte realist. Han vet hva han har, og også hva fotballen kan gi. Med flaks og marginer med kan også Molde slås ut av cupen. Evnen til å slå nedenfra er Kjelsås viktigste suksesskritere. Samlingen av snekkere, studenter og byråkrater har alle sammen vikrige gjlremål utenom fotballen. De møter en av Norges fremste proffklubber.

Onsdag klokka 16.00 står Molde der. En unik trekning har gitt Kjelsås hjemmekamper i 2. runde, 3. runde, 4. runde, kvartfinale og semifinale. Den ganske ferske regelen om at lavest rangerte lag får hjemmekamp, har gitt full uttelling for Kjelsås. Den lengste cupreisen var til Ski stadion og møtet med Follo i 1. runde (seier på straffesparkkonkurranse). Den nest lengste reisen kan bli til Ullevaal stadion 9. desember.

