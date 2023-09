For det som har skjedd etter at de vant VM-finalen over England 20. august mangler sidestykke i fotballhistorien.

Fredag skal de spille sin første kamp etter VM mot Sverige i Göteborg. Laget er en attraksjon. Men det er dessverre ikke bare på grunn av VM-tittelen, men alt som har skjedd siden. Og det er verdens beste fotballjenter det har gått ut over.

Tirsdag samlet den nye landslagssjefen Montserrat Tomé sine spillere i Madrid. I skrivende stund vet vi ikke hvor mange som har møtt opp. For flertallet i troppen som ble tatt ut i forrige uke, ble tatt ut mot sin vilje. I tillegg ble troppen offentliggjort for sent slik at klubbene formelt kunne nekte å frigi dem.

Nå trues spillerne som ikke møter med inndragning av lisensen. For det gir det spanske regelverket adgang til.

Igjen: Er det noen som husker at de vant VM? Som også medførte at landslagssjefen Jorge Vilda fikk sparken?

Spania var i sin første VM-finale noensinne, de gikk helt til topps etter at 15 spillere hadde sagt nei takk til spill for landslaget året før. Så kom finaleseieren, utdeling av medaljer og det famøse kysset av fotballpresident Luis Rubiales som Jennifer Hermoso ble utsatt for. Episoden og etterspillet har vært i spanske og internasjonale medier hver dag siden. Den sportslige prestasjonen ble glemt.

39 av Spanias beste spillere på kvinnesiden undertegnet nylig en erklæring der de sa nei til å spille for landslaget inntil forbundet har imøtekommet visse krav. Spillerne har blant annet fremsatt krav om at alle personer i forbundet som har vært involvert i saken rundt den tidligere fotballpresident må forlate sine posisjoner. I tillegg ble det fremsatt krav om strukturelle endringer i satsingen på kvinnefotballen.

Real Madrid-duoen Olga Carmona og Athenea del Castillo, som begge var en del av det spanske laget som vant VM i sommer, og som skal opp mot Vålerenga i playoff til Mesterligaen, var to av dem som møtte opp tirsdag. Real Madrid-keeper MiSA Rodríguez svarte imidlertid et tydelig «nei» da hun fikk spørsmål om hun er fornøyd med å ha blitt tatt ut i troppen. Går det an å spille fotball mot sin vilje?

Slik er situasjonen i verdens beste landslag. Det handler om kjønnskamp og kulturforskjeller. Fotball på spansk har vært uhyre mannsdominert altfor lenge. I det store bildet er det et sunt opprør som nå skjer. Det er av historiske dimensjoner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen