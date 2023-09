Etter aksjeskandalene til Sps avgåtte minister, Ola Borten Moe, til utenriksminister Anniken Huitfeldt – og til Erna Solberg, Norges statsminister gjennom åtte år, er det grunn til å stille dette enkle spørsmålet: Hva er bakgrunnen for den manglende etikken og den tvilsomme moralen som avtegnes gjennom så prominente politikere?

Politikere fra flere partier har bodd ulovlig i stortingets pendlerboliger. Aps nestleder, Hadia Tajik måtte gå av. KrFs leder trakk seg etter sin pendlerskandale.

Statsråder har utnevnt kjente og badestamp-venner som styremedlemmer i viktige selskaper og i kulturinstitusjoner. Det er liksom ingen grense.

Rødts lederskandale handlet om tyveri av et par solbriller til

kr. 1199,- Sett i perspektiv med Solberg/Huitfeldt og Borten Moe-skandalene er det grunn til å minne om et Bertolt Brecht-sitat: «Hva er en dirk mot en aksje.»

Som statsminister tjente Erna Solberg fra 1,4 til 1,8 millioner kroner hvert år. I Norge tjener nå statsråder årlig 1,58 millioner kroner og stortingsrepresentantene tjener 1,1 millioner. De har det godt økonomisk.

Ola Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, et selskap som lever av krig. Anniken Huitfeldts og Erna Solbergs menn kjøpte også aksjer i dette selskapet. Kan de kalles krigsprofitører?

Jeg kan umulig ta stilling til om Anniken og Erna har snakket med sine menn om politiske vedtak med konsekvenser for de selskapene de har kjøpt aksjer i. De politiske konsekvensene er kanskje enda mer interessante. Kan de bli sittende i sine verv og poster?

Men en innlysende konklusjon på det som nå er avdekket på solid journalistisk vis, må være at valgte politikere, utnevnte statsråder og deres nære familier heretter ikke tillates å kjøpe aksjer.

Et kortsiktig tiltak akkurat nå bør være å sende landets regjering, landets 169 stortingsrepresentanter og deres nære familie på et MORAL- OG ETIKK-KURS på et passe greit høyfjellshotell.

