Sveisen er heldigvis ikke det viktigste

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Men selvfølgelig ble det flash news da Europas mest omtalte spiss viste seg med nye fletter. på mandagens trening. Det er en del av pakka rundt dette fenomenet. Det kan vi leve med. Viktigere er det at det norske folk fortsatt har troen på dette sportslige prosjektet.

For Ståle Solbakken har rett i at Norge statistisk sett har fått usedvanlig dårlig betalt i kampene til nå. Men Norge har sviktet i avgjørende øyeblikk. Dem er det mange av i fotball.

Erling Braut Haaland naturlig midtpunkt på Ullevaal. (Gorm Kallestad/NTB)

Det folk vil se er et landslag som angriper, skaper sjanser og vil noe. Og det har dette laget vist i hver kamp. Løpsmengden i privatkampen mot Jordan var imponerende. De over 10.000 som kom for å se en treningskamp fikk se seks scoringer av seks forskjellige spillere, men fra en debutant som skinte litt ekstra: Antonio Nusa. Skal vi tolke landslagssjefen rett starter han mot Georgia også.

Etter at Spania og Skottland vant sine kamper stort før helgen, er de storfavoritter til å ta seg videre fra denne pulja. Norge må vinne alle sine fire gjenværende kamper samt ha andre resultater som går vår vei, for å sikre plass i neste års EM-sluttspill i Tyskland. Så kommer det en ny sjanse via omspill i Nations League i mars neste år som kan være god. Men den vet vi lite om ennå. Som Solbakken sa mandag: – Nå handler det bare om å vinne neste kamp slik at dette er levende også til de neste kampene i oktober.

Norges offensive krefter har aldri vært bedre. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard kjenner vi, Antonio Nusa tilfører en ny dimensjon der vi får se hvordan driblefanten kan sette opp Haaland. Men Norges skjebne ligger altså ikke her, men at vi har et forsvar som ikke glipper. Det har det gjort og derfor ligger Norge der de ligger på tabellen. Derfor har det vært mye diskusjon om hvilken stopperduo som er den beste for Norge. Mandag holdt landslagssjefen en ny forsvarstale for Stefan Strandberg og Leo Østigård. Alternativet er Kristoffer Ajer, som startet i stedet for Strandberg mot Jordan. Det blir nok de to førstnevnte. For Norge har ikke internasjonale stoppere av storformat ute i Europa.

Georgia kommer fra 1–7 for Spania, Norge kommer fra 6–0 over Jordan. Da skulle dette være enkel matematikk. Det er det dessverre ikke. Vi husker 1-1-kampen i Georgia der Norge skapte mest, uten å vinne. Og lag som kommer rett fra en storsmell har en tendens til heve seg igjen.

Den neste kampen er alltid den viktigste. Også for Georgia.

Avspark klokka 20.45.

