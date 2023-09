Scoringer fra øverste hylle. Da lever det en måned til

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Antonio Nusa gjorde en drømmedebut mot Jordan i forrige uke og i kamp nummer to satte han opp både Erling Braut Haalands og Martin Ødegaards scoringer etter løkkedriblinger på venstrekanten. Publikum svarte med monsterbrøl. Slike øyeblikk har de lengtet etter. Da Nusa ble tatt av 20 minutter før slutt svarte publikum med stående applaus. Han er årets gjennombrudd på landslaget.

Nå blir det i hvert fall full fyr i teltet foran den allerede utsolgte kampen mot Spania 15. oktober. Selv om denne kvalifiseringen neppe gir direkte EM-plass i Tyskland kan den i hvert fall gi oss en fotballopplevelse mot Europas beste lag. De vant som kjent Nations League tidligere i år.

Superlativene hagler rundt Antonio Nusa. Det han viser av dribleferdigheter er det verdensklasse over, men da må han også få lov til å prøve og feile. Det fikk han lov til. Med hans driblinger og Martin Ødegaards intense høye press og heftige avslutninger kunne Erling Braut Haaland rusle rundt og vente på sin første mulighet. Da den kom etter 25 anonyme minutter, satt den selvfølgelig. Fotballoksen leverer.

Martin Ødegaard fikk endelig sin scoring igjen, og han var nær to til. Kapteinen gikk virkelig foran i denne kampen, både gjennom kroppsspråk og handlinger. Landslaget han debuterte på som 15-åring betyr mye for ham. Denne kvelden var han banens gigant.

Det var slurvetapet for Skottland i juni som ødela dette EM-løpet for Norge. Vi fikk et flashback til den kampen i overtidsminuttene da Georgia reduserte og var farlig nær 2-2, et resultat som ville lagt denne kvalifiseringen død for Norges del. Nå må vi vinne de tre siste kampene mot Kypros, Spania og Skottland også, samtidig som Spania eller Skottland også snubler i en av sine øvrige kamper. Lite har tydet på det. Spania vant komfortabelt over Kypros samtidig med kampen på Ullevaal.

Men denne høsten har gitt oss en ny landslagsyndling. 18 år gamle Antonio Nusa fra Langhus, med nigeriansk far og norsk mor, er blitt en publikumsfavoritt på linje med Ødegaard og Haaland. Det sier ikke lite. Plutselig har vi tre angrepsspillere av såkalt verdensklasse. Mot Spania får vi se dem mot europeisk toppnivå, og kampen blir uansett en selvstendig opplevelse. Så får skjebnen avgjøre om Norge får en ekstrasjanse via kjøkkenveien til EM. Den er omstendelig å forklare, men vi gjør et forsøk.

Hovedessensen i hele EM-playoff-kabalen er at Norge er avhengig av at andre lag, rangert foran Ståle Solbakkens mannskap i Nations League-totalen, lykkes i den ordinære EM-kvalifiseringen.

Norge endte som nummer 24 i Nations League-rangeringen. Dersom 17 av de 23 nasjonene foran kvalifiserer seg for EM gjennom den ordinære kvalifiseringen, så vil Norge være sikret en plass i playoff. Det er altså viktig at de “riktige” lagene går videre.

Dette regnestykket får vi ikke svar på før etter den siste kvalifiseringsrunden i november. Før det har Norge spilt sine tre siste kamper og der vil vi få se mere av Nusa, Haaland og Ødegaard. Akkurat nå får vi bare glede oss over det.

