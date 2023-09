Ingen ulykker på 104, nei 48, nei 21, nei 7 dager

Gode, gamle Ikke-Pelle, med sin hemmelige hobby som nesten ingen veit om: En kveld i måneden omtrent tar han på seg superheltdrakta si og går ut i Oslo-natta. Med skrutrekker. Strips. Patentbånd. Og masse gaffateip.

OK, han tar nok ikke faktisk på seg superheltdrakt, altså. Men litt mørke, romslige klær han kan bevege seg fritt i. I tilfelle han må klatre over et gjerde eller må løpe fort vekk fra en hverdagshelt eller vekter som kanskje kan ha misforstått litt.

I ungdommen pleide Ikke-Pelle å stjæle skilt. Han skrudde ned de morsomste og rareste offisielle pålegg han kunne finne, og hang dem på gutterommet, for humoristisk effekt og som et poetisk uttrykk for autoritetsforakten som bodde i den unge kroppen. Og for å skaffe billige bursdagspresanger.





Nå er Ikke-Pelle blitt voksen. I hvert fall litt. Og hobbyen er bytta ut. Han stjæler ikke lenger skilt, nå henger han dem opp.

– Det begynte da jeg jobba på bygg, fortalte Ikke-Pelle i dyp fortrolighet.

Da hang det nemlig et digert skilt på råbygget: «Ingen ulykker på 109 dager». Eller noe sånt. I litt mindre skrift sto det at det gjaldt ulykker og skader som hadde ført til sykemelding. Men uansett. Et frø var sådd i hodet til min venn.

[ Ap haler innpå Høyre i siste måling før valget ]

Er det virkelig å mye å skryte av, liksom? 109 dager uten alvorlig ulykke? Tja, jo. Kanskje. Det skal bæres tunge bord, gipsplater skal løftes og svære maskiner med like stor svingradius som blindsone tøffer rundt i trange omgivelser. Da blir det jo litt ulykker.

Men gamle Ikke-Pelle fikk sparken fra byggeplassen, og tok med seg skiltet på veien ut. Både på grunn av irritasjon og av gammel vane.

Så gikk han på byen og drakk seg dritings. Og på vei hjem langt på natt den samme kvelden var det visst veldig irriterende å bære på det svære skiltet. Så da Pelle tilfeldigvis sjanglet forbi en urologisk klinikk, hang han det opp over døra der. Og lo veldig.





Seinere både stjal og lagde han lignende skilt. «Ingen ulykker på 18 dager» ble hengt opp ved en lokal barnehage, til skrekk og advarsel for småbarnsforeldre i tilvenning.

Et staselig messingskilt med «Ingen dødsulykker siden 2021» ble hengt opp ved et advokatkontor. «Ingen matforgiftninger siste 78 timer» endte over en tvilsom burgersjappe. «Ingen beinbrudd siden april» i bowlinghallen.

Joda, han er litt artig, han Ikke-Pelle.





Nå er det en stund sida sist han har vært ute på tokt. Men i sommer ble det stadig klarere at det var på tide å få opp et nytt skilt. Utenfor gjerdet på Statsministerens kontor i Oslo sentrum.

«Ingen habilitetsbrudd på 81 dager». Men så er 81 strøket ut, og erstattet med 78. Så er 78 strøket ut og erstattet med 50. Og så er jaggu 50 strøket ut og erstattet med 10.

Men Ikke-Pelle er klar med skiftenøkkel og flere skilt, om det skulle bli nødvendig.

[ Hver sommer tar jeg fram motorsaga og utvider kulturlandskapet med lån til godt over pipa ]

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen tettest. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]