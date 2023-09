Om å være fus i alt

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Da Ståle Solbakken samlet landslagstroppen denne uka, var nitti prosent av fokus på EM-kvalifiseringen mot Georgia tirsdag i neste uke. Det er den kampen som betyr noe. Kveldens treningskamp mot Jordan er lagt inn for å få kabalen til å gå opp. De fleste andre land har EM-kamper også denne uka, Spania tar eksempelvis imot Georgia fredag. Norge trengte en sparringspartner.

Så da vi spurte Ståle Solbakken om disponeringen av mannskapet inn mot kampen mot Jordan, innrømmet han at han først har tatt ut laget mot Georgia. I hvert fall er åtte-ni plasser spikret. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland tar selvsagt to av dem, men kanskje får vi se bare førstnevnte i kveld. Fordi han så sterkt vil.

Etter at Norge har fått to verdensstjerner i landslaget, er logistikken rundt laget endret. I hodet er Erling Braut Haaland ganske lik Ødegaard. Hadde guttungen i ham bestemt, hadde han også spilt hver gang han fikk sjansen, akkurat som på løkka i barndommen. Men når du er verdens mest ettertraktede spiss og kommer med en fersk kåring som Europas beste fotballspiller i bagen, må det tas hensyn. En privatkamp for Norge er ikke nødvendig å spille med tanke på skaderisiko. Han spiller mer enn nok kamper for Manchester City.

For Martin Ødegaard er det litt annerledes. Han har en lettere kropp og har argumentert med at han trenger kamptrening, selv om ligasesongen i England er godt i gang. Derfor ba han om å få starte også mot Jordan. Både Haaland og Ødegaard kom til Norge denne uka på en sportslig opptur etter sterke opplevelser i Premier League sist helg. Haaland med sesongens første hat trick, Ødegaard med scoring i en minnerik 3–1 seier over Manchester United.

Osame Sahraoui (t.v), Markus Solbakken og Antonio Nusa kan alle få sin debut på A-landslaget i kveld. Sistnevnte er i startelleveren. (Frederik Ringnes/NTB)

Når Ståle Solbakken samler spillerne i hans lekegrind vil han at de skal ta med seg leken inn. Å få et landslag til å fungere handler om positiv samhandling både på og utenfor banen. For Solbakken er det et lite mareritt at kampene kommer så sjelden, han har fått altfor god tid til å analysere kampene som er spilt mot Spania (0-3), Georgia (1-1), Skottland (1–2) og Kypros (3-1). Når man ser bak resultatene finner man mye krydder. Og for Solbakken er det nesten ubegripelig at Norge står med bare fire poeng etter å ha gitt bort seirene mot Georgia og Skottland. Sistnevnte leder pulja med 12 poeng og Norge avslutter EM-kvalifiseringen mot dem i Glasgow søndag 19. november.

Norges teoretiske sjanse til å komme til EM-sluttspillet i Tyskland gjennom den ordinære kvalifiseringen, er syltynn. Det er omspillet via Nations League i mars neste år som kan bli Norges største mulighet. Men hvordan den vil se ut vet vi ikke før den ordinære kvalifiserende viser hvilke land som er kvalifisert den ordinære veien.

Men Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard må bare fokusere på neste kamp og mulighetene som ligger i den. Jordan er nummer 82 på FIFA-rangeringen og stiller på Ullevaal fordi de fleste andre nasjoner er opptatt. Norge er nummer 44 og ifølge assistenttrener Brede Hangeland er Jordan som i spillestil ligner på Georgia, som vi møter tirsdag. Det gjenstår å se.

For Ståle Solbakken selv blir kveldens dilemma om han skal sette inn sin egen sønn. Eller bruke Osame Sahraoui som dermed utelukker spill for Marokko senere. Med fem innbyttere kan begge fort få sin debut. Det får garantert Antonio Nusa som kan bli en kommende stjerne på den internasjonale scenen. Han er i startelleveren sammen med Fredrik Aursnes, Leo Skiri Østigård og Marcus Holmgren Pedersen

Martin Ødegaard vil spille uansett, Erling Braut Haaland skulle diskutere med Ståle Solbakken onsdag kveld. Scoringer er viktige for ham, og all statistikk teller. Jørges Juve har vært Norges toppscorer i flere generasjoner med sine 33 mål. Hans siste mål kom mot Østerrike i 1934. Haaland er ni mål bak.

Avspark på Ullevaal klokka 19.00.

