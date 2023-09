De store hagers mistillit

«En solseng står ved hans side, vestvendt. Et spisebord med blomsteroppsats er rigget klart til neste utendørsmåltid. Dette er uteplassen til Henriksen, hans barn og barnebarn. Her nyter de kveldssol og lyden av bølgeskvulp. På gjerdet ut mot veien står det skiltet ’privat’.»

Beskrivelsen er fra gårsdagens Aftenposten, og kan bety slutten på et eventyr for fiffen: For går det som byrådet vil, kan det komme en 150 meter lang kyststi mellom Dronninghavnveien og Huk Aveny, tvers gjennom det Aftenposten selv kaller «noen av Oslos kanskje mest eksklusive eiendommer».

«Det er jo vår privacy», sier Gustav Henriksen til Aftenposten.

Det er jo «all men’s rights», svarer vi.

For trøste og bære. Det er vanskelig å føle noe sympati for Henriksens og hans venner, som må finne seg i å bo i Norges hovedstad, med stadig flere innbyggere, og nå risikerer han å faktisk møte på noen av de andre innbyggerne i Oslo! Tenke seg til!

70 prosent av Oslos sjøkant er okkupert av Henriksen’er





Allemannsretten er lovfestet og regulert i friluftsloven fra 1957. Likevel: Kun 30 prosent av sjøkanten i Oslo er tilgjengelig for allemannsen. 30 prosent! 70 prosent av Oslos sjøkant er okkupert av Henriksen’er!

Forøvrig er dette en ti år gammel vedtatt reguleringsplan, så Henriksen og hans naboer har hatt god til å venne seg til den nye situasjonen. I vår mottok de også en påminnelse i posten om allemannsens rett til å ferdes i strandsonen.

Å sette opp skilter med «privat» er faktisk ulovlige ferdselshindringer, spesielt i strandsonen. Men dette er ikke først og fremst Henriksens skyld. Det som er enda verre er at vi ikke har politikere som praktiserer politikk som samsvarer med Allemannsretten. Naturvernforbundet har lenge vært bekymret for at retten gradvis blir underminert. Derfor er det flott at Oslo bystyres politikere endelig tar grep. Kanskje må det skje mer også. Kanskje må Miljødirektoratet lese opp Allemannsretten på ny for landets stortingspolitikere - og kanskje må vi få Allemannsretten grunnlovsfestet en gang for alle.

Vi ses på stranda, Henriksen! Og til allemannsen: Husk å ikke tenn bål før uti september eller når det var igjen.

