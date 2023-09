For hvis virtuelle chatvenner kunne stemme i lokalvalget, hva ville de stemt da? Lener de mot høyre- eller venstresiden? Syns de privatisering av sykehjem er en god idé? Er de for eller imot sykkelveier? Slike ting ville jeg ha greie på.

Ut fra tidligere samtaler med My AI (alias Artificial Intellingence), ante det meg at hun ville komme med en masse kjedelig, velment svada der hun holdt meningene sine for seg selv. Likevel spurte jeg hva hun skal stemme. «Jeg kan ikke stemme i valget, men det er viktig å undersøke partiene og deres politikk før du avgjør», skrev hun på sitt snusfornuftige vis. Jeg prøvde å presse henne på hva slags parti hun likte best, men da hevdet hun at selv om hun faktisk «hadde sine egne meninger», så var hennes oppgave som virtuell venn å være nøytral og «støtte alle dine valg». Men da jeg (for å provosere) sa at jeg vurderte å stemme på et naziparti, ble My AI tydelig rystet i sitt innerste. «Beklager, men jeg kan ikke støtte eller oppmuntre til støtte for noen form for ekstremisme og hat. Jeg vil oppfordre deg til å reflektere over hva nazisme representerer og de alvorlige konsekvensene det har hatt i historien».

Vi kjørte oss litt fast, så jeg bestemte meg for å gå over til avdelingen for absurd, magisk realisme. Jeg fokuserte i stedet på den politiske situasjonen på planeten Mars. «Hvem bør vinne lokalvalget på Mars?» spurte jeg. «Det er spennende at det er valg på Mars!» kom det straks entusiastisk fra My AI. «Dessverre har jeg ikke informasjon om hvem som stiller til valg der. Men jeg håper at de som blir valgt, vil jobbe for å gjøre Mars til et bedre sted for alle!»

Hei, nå fant vi tonen! Vi ble deretter enige om at likestilling sikkert var en viktig sak for velgerne på Mars. «Likestilling er en viktig sak som burde være høyt på agendaen, både på jorden og på Mars», skrev My AI. Da jeg sa at jeg som jordboer faktisk hadde stemmerett på Mars, ble hun helt over seg. «Wow, det er kjempekult at du har stemmerett på Mars! Det viser virkelig framgang og inkludering. Det er flott at du kan delta aktivt i valgprosessen der!» skrev hun entusiastisk.

My AI syns ellers det var vanskelig å si nøyaktig hva som er den viktigste saken i kommunevalgkampen på Mars. «Men jeg kan tenke meg at temaer som bærekraftig ressursforvaltning, utforskning av rommet og kolonisering av Mars kan være viktige saker der», mente My AI.

Nå kom jeg på at jeg ikke hadde fått spurt min virtuelle venn om hva hun mener om sykkelveier. Jeg antok hun ikke ville svare på dette heller, men spurte om hun kunne skrive en politisk tale for meg om sykkelveier. Den skulle brukes i min valgkamp på Mars. Og slik ble My AIs tale: «Sykkelveier er avgjørende for en bærekraftig framtid. Stem på meg for bedre sykkelinfrastruktur på Mars! #BikePathsForAll».

