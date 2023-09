Bestilling: Tøffere lederstil

Fredagens avskilting av Hege Riise som sjef for kvinnelandslaget i fotball var både overraskende, ubehagelig og klargjørende. Det var nærmest et enstemmig Fotball-Norge som applauderte henne inn for et drøyt år siden som Martin Sjögrens etterfølger. Fotballpresident Lise Klaveness var både klar og ulogisk i sin redegjørelse om avgangen fredag: – Jeg ville ansatt Hege Riise ti av ti ganger, sa hun. Men den ellevte gangen fikk hun i praksis sparken.

For Hege Riise innrømmet under seansen på Ullevaal stadion at hun gjerne ville fortsatt, selv om VM i Australia og New Zealand ble en stor påkjenning. Hun skulle være den langsiktige løsningen for dette laget. Ingen utenforstående får innsyn i den evalueringen som er foretatt blant spillerne etter VM. Det som har sivet ut er at flere av spillerne etterlyste klarere fokus og sterkere styring fra benken da det buttet imot.

Hege Riise er Norges mest meritterte kvinnelige fotballspiller som har vært med på de største suksessene med både klubber og landslag både som spiller og trener. Påstanden om manglende tøffhet har i hvert fall ett unntak: Avgjørelsen om å vrake kanskje Norges beste spiller, Caroline Graham Hansen i den andre VM-kampen mot Sveits. Det skapte leven. Og problemet med den var at de fleste fotballkjennere i og rundt dette laget var himmelropende uenig. Støyen det skapte i etterkant, med Graham Hansens utblåsning, som hun senere beklaget, ble dessverre det mest minneverdige norske øyeblikket fra et mesterskap som igjen ble en norsk fiasko.

Caroline Graham Hansen (t.v.) og Hege Riise da det stormet som verst under sommerens VM. (Lise Åserud/NTB)

Det var ingen fiasko å tape i en åttedelsfinale isolert sett, men prestasjonene som ble vist underveis var langt under pari. Målet var å vinne VMs antatt svakeste gruppe. Det klarte de ikke. Norge gikk videre ved hjelp av andres resultater. Den store hodepinen i de to siste mesterskapene har vært å få ut det potensialet som åpenbart ligger i spillergruppa.

Det er en gjeng med sterke personligheter der flertallet ikke spiller i Norge. Både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har hatt lange fravær fra landslaget. Det var Lise Klaveness’personlige initiativ som fikk Ada Hegerberg tilbake. Skal Norge hevde seg ute i verden må vi ha de beste spillerne med. Og disse navnene sier fortsatt at de ønsker å representere Norge på den største scenen. Dagens fotballpresident er mye tettere på kvinnelandslaget enn noen av sine forgjengere. Hun har selv vært en del av det, på godt og vondt. Hun kjenner spenningsnivået.

Om tre uker kommer Østerrike til Ullevaal stadion for å spille første kamp i den nye Nations League, som også er kvalifisering til OL i Paris neste år. Til uka skal troppen tas ut. Hvem gjør det? NFF vi finne en midlertidig landslagssjef til denne turneringen før de lander på en permanent løsning. Den kortsiktige løsningen kan bli klar i løpet av helgen.

Hege Riise er ferdig som landslagssjef, men går inn i en nyopprettet stilling som fagsjef for kvinnefotball i NFF fra nyttår. Det reiser også noen nye spørsmål. Hva er denne stillingens mandat? Skal hun være med på ansettelsen av sin etterfølger?

Det store prosjektet er å få Norge konkurransedyktige igjen på ganske høyt internasjonalt nivå. Vi forventer ikke VM-finaler. Men Norges største kvinneidrett har over 100.000 spillere og den vokser. Talentutviklingen skal settes i system. Men noen må ha kraft til å lede et A-landslag med sterke profiler. Det er dessverre lenge siden sist. Nå må man treffe med valget.

